¡Adiós a Ibarreche, Macarena y Natalia! ‘Wildwood’ CONFIRMA redoblaje tras polémica por ‘star talents’

Wildwood tendrá una nueva versión de doblaje. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA / Willwood).

Luego de la polémica que generó el doblaje en español de Wildwood —una cinta grabada completamente en stop motion y que tuvo un proceso de producción de 16 años— Imagem Films, distribuidora de cine independiente, confirmó la regrabación de las voces.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México”, indicaron.

La primera versión, que incluía entre las voces principales a las actrices Natalia Téllez y Macarena García, así como al influencer Javier Ibarreche, no fue bien recibida, principalmente por falta de experiencia en el doblaje profesional de los involucrados.

¿Por qué volverán a realizar el doblaje de Wildwood?

Imagem Films explicó en su comunicado que, a través de sus películas, busca conectar con el público, un compromiso que asegura mantener vigente. Por ello, luego de escuchar las opiniones sobre el doblaje, tomó la decisión de rehacerlo.

“En Imagem Films Mx reconocemos que escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación. Siempre damos la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar”, indicaron.

La distribuidora precisó que, al realizar una nueva grabación de las voces de los protagonistas de la historia, no busca invalidar ni desacreditar el trabajo de quienes participaron en la versión original, la cual se realizó bajo “estándares creativos y profesionales”.

Javier Ibarreche, Macarena García, Natalia Téllez y Emilio Treviño participaban en el doblaje al español latino de Wildwood: El bosque salvaje, película animada del estudio LAIKA. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

“Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción”, indicaron.

Imagem Films Mx aseguró que seguirá apostando por “el talento, las nuevas iniciativas y las experiencias que acerquen al público al cine”. Además, invitó a todos a ver la nueva versión doblada de Wildwood.

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