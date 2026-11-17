Claudia Sheinbaum se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en China.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

Los dos mandatarios se reunieron en Shenzhen, donde también mantuvieron encuentros bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping.

Durante la reunión, los mandatarios refrendaron la Asociación Estratégica Integral que une a ambas naciones y revisaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028.

¿Qué acordaron Sheinbaum y Mark Carney en China?

Según un comunicado de la oficina de Mark Carney, ambos dirigentes destacaron el fortalecimiento de las relaciones económicas entre sus países, con un aumento del 19 % del comercio bilateral de mercancías durante los primeros nueve meses de 2026.

También subrayaron las inversiones mexicanas en Canadá, cercanas a 1.000 millones de dólares canadienses (700 millones de dólares estadounidenses o 636 millones de euros), y las canadienses en México, superiores a 3.700 millones, destinadas principalmente a los sectores manufacturero, energético y minero.

Carney y Sheinbaum acordaron acelerar la aplicación del plan de cooperación bilateral establecido en septiembre de 2025, durante la visita del primer ministro canadiense a Ciudad de México, en cuyo marco ya se han puesto en marcha más de 130 iniciativas.

Ambos dirigentes acordaron asimismo ampliar su cooperación en seguridad, defensa y minerales críticos.

En el ámbito económico y comercial, destacaron que México se ha consolidado como el segundo socio comercial de Canadá, posicionándose como un proveedor estratégico en sectores como el automotriz, el agroalimentario, el de dispositivos médicos y el farmacéutico.

Con información de EFE