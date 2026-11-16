Mark Carney aseguró que la eliminación de aranceles de EU beneficiarían tanto a Trump como a Canadá en la industria automotriz.

El primer ministro Mark Carney , que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping el martes 17 de noviembre, dijo que Canadá tiene otros socios para la fabricación de automóviles si la administración Trump no quiere una cadena de suministro norteamericana integrada.

“Ese mercado se ha vuelto menos integrado debido a las medidas comerciales de Estados Unidos ”, declaró Carney, refiriéndose a los aranceles del 25 por ciento impuestos por el presidente Donald Trump a los automóviles fabricados en Canadá y México . Los dos gobiernos han pasado muchos meses discutiendo una posible reducción de esos aranceles, pero aún no han llegado a un acuerdo.

Carney afirmó que un sector automovilístico cooperativo entre Canadá y Estados Unidos es “el mejor resultado para los trabajadores canadienses, para las empresas canadienses y para los consumidores estadounidenses”.

“Pero dependiendo de cómo se resuelva la situación —y eso forma parte de las negociaciones comerciales—, habrá otras opciones, opciones europeas, opciones asiáticas, por supuesto”, dijo a los periodistas durante una visita a Camboya.

Esto sabemos de la participación de Mark Carney en la APEC

Carney se encuentra en medio de un largo viaje para asistir a cumbres en Europa y Asia, y se prepara para volar a China para la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) . El martes, tiene previsto reunirse por separado con Xi Jinping .

Cuando los dos líderes se reunieron en Pekín en enero, firmaron un acuerdo por el cual China redujo los aranceles sobre los productos agrícolas canadienses a cambio de que Canadá creara una cuota arancelaria baja que permite la entrada a Canadá de hasta 49 mil vehículos eléctricos de fabricación china al año.

Ese pacto también estableció el objetivo de impulsar una considerable inversión china en empresas conjuntas para la fabricación de automóviles en Canadá en un plazo de tres años, pero aún no se ha anunciado ningún acuerdo comercial al respecto. Funcionarios de la administración Trump han criticado al gobierno de Carney por abrir su mercado a los fabricantes de automóviles chinos .

El lunes, Carney negó estar utilizando explícitamente sus conversaciones con Xi sobre automóviles para crear “influencia” contra Estados Unidos en las negociaciones comerciales.

En cambio, se refirió al asunto como una cuestión de “acción y reacción”, y afirmó que Canadá cuenta con trabajadores productivos, un importante mercado automovilístico y grandes plantas de fabricación. “Si no se aprovechan plenamente en un contexto norteamericano que ofrece otras oportunidades, Canadá seguirá adelante de todos modos”, declaró.

Carney también reiteró que cualquier producción de automóviles chinos en Canadá tendría que cumplir ciertas condiciones, entre ellas, respetar las normas laborales canadienses y utilizar piezas y minerales críticos de origen local en la cadena de suministro.

En términos más generales, Carney afirmó que tanto él como Xi buscan ampliar las oportunidades comerciales que puedan beneficiar a los agricultores, las empresas y los consumidores de ambos países.

“Hemos establecido límites bastante claros en las áreas en las que nos vamos a centrar”, afirmó. Indicó que la seguridad alimentaria, los servicios financieros y el comercio de energía —tanto el suministro de energía canadiense a China como la entrada de tecnología china de energía limpia en Canadá— son las principales prioridades.