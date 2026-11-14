Putin, Trump y Xi Jinping sí se reunirán en China: ¿Cuándo se realizará el histórico encuentro?

El encuentro entre Trump, Xi y Putin tendrá lugar durante la celebración de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. (Foto: EFE)

La histórica reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de la APEC tendrá lugar el 19 de noviembre, confirmó este sábado el Kremlin.

“Se ha alcanzado un acuerdo para la celebración, el día 19, de una reunión trilateral entre los presidentes Putin, Xi y Trump. Ese encuentro tendrá lugar en Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia Interfax.

El Kremlin ya adelantó esta semana que las partes estaban trabajando en la agenda de ese encuentro sin revelar aún la fecha de su celebración.

La cumbre trilateral ha sido comparada con la conferencia de febrero de 1945, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a Alemania (Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética) se repartieron zonas de influencia en el mundo.

Putin y Trump también planean celebrar una reunión bilateral en Shenzhen para hablar de Ucrania y otros temas de interés común, según las autoridades rusas.

¿Qué temas se abordarán en la reunión trilateral Trump-Xi-Putin?

El histórico encuentro a tres bandas entre el presidente estadounidense Donald Trump y sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente, se centrará en tratar la “reducción de armas nucleares”, según indicó este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales.

“No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares”, explicó otro funcionario estadounidense en una llamada con la prensa.

El encuentro entre Trump, Xi y Putin tendrá lugar durante la celebración de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China).

Según una fuente de la Casa Blanca, esta conversación inicial es necesaria teniendo en cuenta que Estados Unidos y Rusia son los que poseen los mayores arsenales de armas nucleares y China es el que más rápido crece a este respecto.

Trump no se ha reunido con Putin desde la cumbre bilateral de agosto del año pasado en Alaska, mientras que con Xi se ha visto en dos ocasiones este año: en mayo, en Pekín, y el pasado septiembre en la Casa Blanca durante una visita de Estado.

Según la Casa Blanca, durante esta visita, que llevará a Trump a Filipinas como primera parada de su gira asiática el próximo miércoles antes de viajar a la ciudad china de Shenzhen, no hay previsto un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un.