Acuerdo entre Putin y Trump se cumple: Rusia envía buque con 40 mil toneladas de diésel y ‘salva’ a EU

Putin declaró que Rusia esta cargando varios buques petroleros, el primero de los cuales “saldrá dentro de dos o tres días y luego seguirán uno tras otro”. (EFE).

El Gabinete de Ministro de Rusia anunció este jueves un aumento de la producción de gasolina y diésel en el país, noticia que se produce en medio del cumplimiento de un acuerdo con Estados Unidos para el suministro de combustible ruso a ese país y los mercados internacionales.

“Gracias a las medidas compensatorias adoptadas previamente, el mercado muestra una dinámica positiva tanto para la gasolina como para el diésel: la producción ha aumentado y se están acumulando reservas”, señala un comunicado, difundido al término de una reunión que presidió el primer viceministro ruso, Alexandr Nóvak.

Precisamente Nóvak dijo la víspera que el primer petrolero cargado con 40 mil toneladas de diésel partirá hoy rumbo a Estados Unidos en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EU, Donald Trump.

Tras puntualizar que el primer petrolero transporta un total de 40 mil toneladas, aseguró que “a esta seguirán otras partidas, sin lugar a dudas”.

“Tal y como acordamos ambos países, cubriremos la demanda (de diésel) de Estados Unidos en la medida de nuestras posibilidades”, sostuvo, al señalar que el proceso de firma del acuerdo de suministros entre ambos países “está en la etapa final”.

Mientras, el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, agradeció ayer a Putin durante una reunión entre ambos en San Petersburgo por la decisión de enviar diésel a su país.

Por su parte, el mandatario ruso declaró que Rusia esta cargando varios buques petroleros, el primero de los cuales “saldrá dentro de dos o tres días y luego seguirán uno tras otro”.

¿Cuál fue el acuerdo entre Rusia y EU para importar combustibles?

Apenas hace un mes el propio Nóvak encargó al Gobierno elevar la producción y puntualizar los niveles de importación de combustible para estabilizar el mercado interno tras los ataques ucranianas a las refinerías rusas.

Entre las medidas tomadas estaba la prohibición de exportación de gasolina y diésel, levantada parcialmente para cumplir con el acuerdo alcanzado entre Putin y Trump.

Así, Rusia exportará de inmediato más de 300 mil toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500 mil toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas después.

Novak indicó anteriormente que Rusia podría incluso adelantarse a estos planes y llegar a exportar para finales de año hasta 3,5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial.