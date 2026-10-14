El gobierno ruso prevé que el aumento de la producción y el procesamiento en refinerías genere ingresos adicionales e impulse las inversiones.

Rusia llegaría a exportar para fines de año hasta 3.5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 por ciento del mercado mundial, según informó el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

“Podemos alcanzar para fin de año el nivel de 3-3.5 millones de toneladas, el mismo que Rusia anteriormente suministraba al mercado internacional. Y se trata de más del 10 por ciento del mercado internacional”, afirmó a la prensa en los márgenes de la Semana Energética de Rusia.

Destacó que el acuerdo alcanzado la semana pasada entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, “es sin lugar a dudas una señal positiva”.

“En general, está vinculada al incremento del volumen de procesamiento en las refinerías, el incremento de la extracción, se trata de ingresos adicionales al presupuesto, incluyendo más posibilidades para las inversiones”, sostuvo.

¿Cómo beneficia a Europa el acuerdo entre Trump y Putin sobre el diésel?

No quiso aventurarse a evaluar la posibilidad de un mayor levantamiento de las sanciones contra Rusia, pero resaltó que el acuerdo de diésel podría beneficiar indirectamente a Europa.

“Europa es parte del mercado energético internacional, incluyendo el petróleo y los hidrocarburos. Por ello, a medida que se equilibren la demanda y la oferta a nivel mundial, también se corregirán los precios de los hidrocarburos para Europa”, dijo.

Putin y Trump acordaron la semana pasada que Rusia suministrará combustible diésel a los mercados estadounidenses y mundial, lo que fue duramente criticado por Kiev y Bruselas.

Según el mandatario estadounidense, Rusia suministrará de inmediato más de 300 mil toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500 mil toneladas durante el mes de noviembre y 1 millón de toneladas inmediatamente después".

Trump promete reducción en precios del diésel

Trump añadió que “además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3 millones de toneladas de combustible diésel”.

El presidente vinculó este anuncio a la guerra en Irán y aseguró que, gracias al control total del estrecho de Ormuz y “a este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses —y, de hecho, para todo el mundo— bajarán drásticamente y a gran velocidad”.

Según los expertos ucranianos, Trump quiere utilizar al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, como “chivo expiatorio” de cara a las elecciones del 3 de noviembre, aunque son muchos los analistas que consideran que el auténtico causante del alza de los precios del combustible a nivel mundial es la guerra en Irán.

A su vez, la prensa rusa considera que el acuerdo de suministro de diésel ruso anunciado el viernes por Trump tras una conversación telefónica con Putin, en realidad solo beneficia política y económicamente a Moscú, ya que es una gota en el océano de las necesidades de los estadounidenses y también tendrá un impacto menor en los mercados internacionales.