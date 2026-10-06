¿Qué pasa en el Mar Negro? Rusia lanza drones contra barcos comerciales

El Mar Negro se está convirtiendo en un corredor cada vez más precario para el comercio agrícola. (Shutterstock).

Los ataques contra buques mercantes frente a la costa occidental del Mar Negro van en aumento, amenazando los ya saturados flujos comerciales de la región y poniendo a prueba la capacidad de reacción de la OTAN.

Dos buques de carga general fueron atacados por drones aéreos y navales durante la noche en la zona económica exclusiva de Bulgaria, país miembro de la OTAN, según informó el martes el primer ministro Rumen Radev a la prensa.

Un buque mercante cargado de aceite de colza también resultó dañado por un ataque con drones rusos que causó la muerte de una persona el martes, según declaró el gobernador regional de Odesa, Oleh Kiper, en Telegram.

Los ataques nocturnos son «absolutamente inaceptables» y violan el derecho internacional y la práctica marítima, declaró Radev a la prensa, sin mencionar el origen del ataque. «Lo que está ocurriendo obstaculiza gravemente el transporte marítimo en el Mar Negro, incrementa aún más los costos de los seguros y dificulta enormemente las operaciones marítimas».

Los ataques en las zonas económicas exclusivas de los países de la OTAN se suman a casos anteriores de incursiones con drones en países como Polonia y Rumanía, lo que ayuda a Rusia a poner a prueba la capacidad de la alianza para proteger sus fronteras sin llegar a realizar ataques a gran escala contra su territorio.

También reflejan cómo el Mar Negro se está convirtiendo en un corredor cada vez más precario para el comercio agrícola, lo que suscita preocupación sobre cómo llegarán a los compradores globales los cultivos de dos de los mayores exportadores del mundo: Rusia y Ucrania.

Los puertos situados a lo largo de las costas rumanas y búlgaras, como Constanza, Varna y Burgas, han ofrecido importantes alternativas para los comerciantes que se ven afectados por las interrupciones en otras partes de la región. El aumento de los riesgos en torno a estas rutas amenaza con reducir aún más estas opciones, con posibles consecuencias para los costes de flete y los precios de los cereales.

Radev afirmó que los ataques no pueden activar las cláusulas de protección de la OTAN —incluidas las consultas formales y el principio de que un ataque contra un Estado miembro es un ataque contra la alianza—, dado que en el pasado se han producido incidentes más graves sin una respuesta tan contundente.

Dijo que corresponde a la dirección de la OTAN considerar la naturaleza y la forma de esa respuesta.

“Constantemente se hunden barcos en el Mar Negro y se producen frecuentes ataques con drones contra embarcaciones”, declaró en un acto celebrado en Sofía el martes, advirtiendo que los conflictos prolongados tienden a expandirse geográficamente.

¿Cuáles son los incidentes que se reportan en países de la OTAN?

Un buque de carga también se incendió y se hundió el lunes en la zona económica exclusiva de Rumania, y dos tripulantes fueron hallados muertos. El barco, que transportaba maíz, era de propiedad turca y fue alcanzado por dos drones rusos, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Un ferry búlgaro que pasaba por la zona rescató a los 18 tripulantes del barco que navegaba bajo bandera de Palaos y que se incendió; según Radev, el barco transportaba trigo.

El otro buque atacado durante la noche se hundió sin que se tenga información sobre su tripulación ni su carga. Continúa la operación de búsqueda y rescate de la tripulación del buque con bandera togolesa.

«La libertad de navegación pierde sentido si Rusia puede convertir su ejercicio en un riesgo para la tripulación y el buque civiles», declaró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en una publicación en X el martes. «No se debe permitir que Rusia imponga este impuesto oculto al comercio internacional mediante la violencia y la inseguridad», añadió.

La situación en el Mar Negro es cada vez más preocupante. Buques mercantes —y tripulaciones inocentes— están siendo atacados, y ya se han perdido vidas en el mar.Hoy, dos buques mercantes fueron atacados en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el Mar Negro.Esto ocurre apenas un día después de que un barco turco…

Según informó, las autoridades búlgaras están vigilando otro barco que se encuentra a la deriva frente a la costa búlgara, el cual fue alcanzado en agosto y se encuentra sin tripulación. Las autoridades podrían tomar medidas si el barco llega a aguas territoriales. La presidenta Iliana Yotova convocó una reunión del consejo de seguridad para el miércoles con el fin de analizar los riesgos que plantea la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Madeleine Overgaard, gerente sénior de datos agrícolas de Kpler, afirmó que ambos buques atacados durante la noche navegaban hacia o desde puertos ucranianos. No hay pruebas claras de una amenaza directa contra los barcos que utilizan los principales puertos búlgaros y rumanos, añadió.

“Sin embargo, los ataques amplían la zona de alto riesgo. Los barcos ahora pueden enfrentarse a mayores riesgos en cuanto entran en el Mar Negro, y no solo al acercarse a los puertos ucranianos”, dijo Overgaard.