Originario de Guerrero, Amelio Robles se incorporó a la lucha zapatista en 1912 y se convirtió en uno de los personajes trans de la historia de México. (Secretaría de Cultura).

Una persona puede ser revolucionaria de muchas formas y Amelio Robles, mexicano que llegó a obtener el grado de coronel tras sumarse a la Revolución Mexicana al lado de las fuerzas zapatistas, destaca en la historia porque fue un hombre trans que consiguió que su identidad de género fuera reconocida tanto por sus compañeros militares como por instituciones del Estado mexicano.

Originario de Guerrero, Amelio Robles nació alrededor de 1889 y fue registrado como mujer, pero desde joven mostró interés por actividades que en aquella época estaban asociadas socialmente con los hombres, como el manejo de armas y caballos.

En 1912, cuando tenía 23 años, se incorporó a las filas zapatistas. Su participación en la Revolución Mexicana incluyó labores de mensajería, contrabando de armas y víveres, combate armado y misiones especiales.

Fue a partir de su incorporación a la lucha revolucionaria cuando comenzó a presentarse como hombre. Adoptó el nombre de Amelio, utilizó ropa masculina y pidió a sus compañeros que se dirigieran a él en masculino.

De acuerdo con la historiadora Gabriela Cano, su decisión no respondía a una estrategia para evitar agresiones o pasar desapercibido, como ocurrió con algunas mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, sino a su deseo de vivir y ser reconocido como hombre.

“Amelio Robles transitó de una identidad femenina impuesta a una masculinidad deseada: se sentía y se comportaba como hombre y su aspecto era varonil”, explicó la investigadora en un artículo para la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

En 1918, después de la victoria de Venustiano Carranza, se incorporó al Ejército mexicano. Su amistad con el general Adrián Castrejón, quien era su superior, y con otros militares que posteriormente participaron en la política le permitió conseguir el reconocimiento de su identidad masculina dentro de las filas castrenses.

Robles también fue reconocido como coronel por sus compañeros zapatistas, aunque ese nombramiento no tuvo carácter oficial ante la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a que el zapatismo no era reconocido por la dependencia como un cuerpo militar. Por esa razón, tampoco recibió una pensión militar.

El Estado llegó a reconocer la identidad de género de Amelio Robles

Su identidad masculina obtuvo reconocimiento institucional años después. En su expediente militar se encontraba un acta de nacimiento apócrifa que lo identificaba como Amelio Malaquías Robles Ávila.

En 1974, la Secretaría de la Defensa Nacional lo condecoró como Veterano de la Revolución Mexicana, en masculino, a diferencia de las mujeres que participaron en la lucha y recibieron el reconocimiento como veteranas.

Durante su vida, Amelio mantuvo relaciones sentimentales con varias mujeres, entre ellas Ángela Torres, con quien adoptó una hija, y Lupita Barrón. También defendió su identidad frente a quienes se negaban a reconocerlo como hombre, incluso mediante el uso de su pistola.

Amelio Robles murió en 1984. Sin embargo, cinco años después de su fallecimiento, la Secretaría de la Mujer de Guerrero, la Dirección de Culturas Populares del entonces CONACULTA y el Instituto Nacional de Antropología e Historia inauguraron un museo que recibió el nombre de Amelia Robles.