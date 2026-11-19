El 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana. (Cuartoscuro).

El viernes 20 de noviembre se realizará un desfile cívico-militar con motivo de la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

El evento iniciará a las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México y contará con la participación de la Guardia Nacional y el Ejército.

Además, estará presente la presidenta Claudia Sheinbaum para participar en la ceremonia, tras su viaje a la cumbre del foro de cooperación Asia- Pacífico. (APEC), donde se reunió con Donald Trump.

El desfile comenzará en el Zócalo para finalizar en el Monumento a la Revolución, por lo que varias vialidades del Centro Histórico tendrán recortes en la circulación.

Desfile del 20 de Noviembre: ¿Cuáles calles cerrarán?

Estas serán las vialidades por las que pasará el desfile del 20 de Noviembre:

Calle 5 de Mayo.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Juárez.

Avenida de la República.

Además, Paseo de la Reforma también estará cerrado, así como las inmediaciones de la Plaza de la República.

Desfile del 20 de Noviembre: ¿Cuáles son las alternativas viales?

Al ser un día hábil, en el que se asiste a la escuela y el trabajo con normalidad, se podrían ver afectadas las rutas de quienes van al Centro Histórico, debido al desfile del 20 de Noviembre.

Algunas alternativas viales son:

Eje 1 Norte.

Circuito Interior.

Eje 3 Oriente.

José María Izazaga.

Avenida Chapultepec.

Eje 3 Oriente.

Eje 3 Oriente.

Avenida Insurgentes.

¿Qué se conmemora el 20 de Noviembre?

El 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz.

El movimiento estuvo respaldado por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata, quien representaba a los campesinos y demás líderes populares del sur de México.

El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia. Firmó un pacto con Francisco I. Madero, quien posteriormente fue electo presidente y ejerció la presidencia de México.