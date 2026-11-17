El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SAF, refrenda su compromiso de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. (Foto: Cuartoscuro)

Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por el titular Juan Pablo de Botton Falcón, impulsa la Campaña de Beneficios Fiscales 2026, que registra más de 5 millones de capitalinas y capitalinos favorecidos al 15 de noviembre, con cifras preliminares.

En su interior, destacan un millón 416 mil 303 favorecidos por los descuentos de inicio de año del predial; 165 mil 233 beneficiarios de grupos vulnerables; un millón 372 mil 791 favorecidos por el subsidio a la tenencia vehicular, equivalente a 2 mil 390 millones de pesos (mdp), y cerca del 90 por ciento de las empresas contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas recibieron beneficios fiscales.

En 2026, al 15 de noviembre, se emitieron 753 mil 886 licencias permanentes.

Como resultado, el Programa registra una emisión acumulada de 2 millones 374 mil 750 licencias permanentes; en su interior, más de 1.5 millones se emitieron en las oficinas de la SAF (64 por ciento) y 22 por ciento en formato digital.

Se espera una alta demanda por el trámite de licencia permanente en diciembre, por lo que solicitamos a los contribuyentes anticipar sus trámites para evitar inconvenientes.

Los Centros de Servicio de la Tesorería brindan atención todos los días del año, incluidos fines de semana y días festivos, de 9:00 a 21:00 horas.

Además, la ciudadanía dispone de más de 8 mil 800 puntos de recaudación para realizar sus pagos.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SAF, refrenda su compromiso de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y apoyar la economía de las familias capitalinas.