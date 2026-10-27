Gobierno de CDMX descarta aumento al impuesto predial: ‘Capitalinos son cumplidos’

El Gobierno de la CDMX descartó un aumento en los impuestos.

El Gobierno de la Ciudad de México no aumentará el impuesto predial y mantendrá los beneficios fiscales para los contribuyentes, como reconocimiento al cumplimiento de los capitalinos, afirmó Juan Pablo de Botton Falcón.

El secretario de Administración y Finanzas de la CDMX reiteró: “no esperamos hacer un cambio en nuestra política fiscal de predial, no vamos a subir el predial”.

Destacó que en febrero de este año, 58 por ciento de los contribuyentes ya había pagado el predial correspondiente a todo el año.

“Los capitalinos son cumplidos y esta respuesta es excepcional, no sólo en México, sino también a escala mundial”, sostuvo el funcionario, al comparecer ante el Congreso local con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno.

De Botton refirió a los legisladores que la estrategia de ingresos para 2026 se diseñó sin crear nuevos impuestos y, en cambio, amplió los beneficios fiscales.

Entre las medidas mencionó descuentos y facilidades para el pago del predial, el agua, las multas de tránsito y el impuesto sobre nóminas, además de beneficios relacionados con la licencia permanente.

El secretario informó que al 30 de septiembre de 2026 un total de 4.8 millones de capitalinos habían sido favorecidos por la campaña de beneficios fiscales, cifra que calificó como un máximo histórico.

Para facilitar el cumplimiento, agregó, las tesorerías ampliaron sus horarios de atención de las 9:00 a las 21:00 horas, incluidos sábados, domingos y días festivos, con servicio durante todo el año.

De Botton destacó que la Ciudad de México es la entidad federativa con mayor recaudación del país y la única cuyos ingresos propios superan las transferencias federales. En 2025, los ingresos locales crecieron 21.2 por ciento anual, el mayor incremento desde que se tiene registro, en el año 2000.

Afirmó que el aumento de los recursos propios ha fortalecido las finanzas públicas y permitido destinar más recursos a infraestructura, servicios y bienestar. En lo que va de la administración, añadió, la inversión pública aumentó 55 por ciento, el mayor avance en más de una década.

Respecto a la deuda, el funcionario sostuvo que la capital mantiene una trayectoria descendente. Entre 2018 y 2025, el endeudamiento disminuyó 8.4 por ciento en términos reales y para este año se estima una reducción adicional de 0.5 por ciento real, conforme al techo de financiamiento aprobado.

También señaló que Fitch y HR Ratings ratificaron al cierre de 2025 la calificación crediticia de la ciudad en el nivel más alto a escala nacional, mientras que Moody’s mantuvo la nota triple A con perspectiva estable.

“El otro día me preguntó un periodista si la calificación crediticia de la ciudad podría subir más y contesté, desafortunadamente ya no puede subir, porque ya tenemos la calificación más alta”, recalcó.

El funcionario atribuyó estos resultados a una gestión responsable del financiamiento y del presupuesto, y reiteró que la política fiscal busca fortalecer los ingresos sin imponer nuevas cargas tributarias a los contribuyentes.

Reiteró que los programas sociales ya cubren a un millón 300 mil personas y que se redujo la pobreza extrema en más de medio millón de personas.