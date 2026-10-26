CDMX extiende descuentos fiscales y licencia permanente hasta diciembre de 2026

El Gobierno de la CDMX amplía el plazo de beneficios fiscales.

El Gobierno de la Ciudad de México extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 los programas de Regularización con Beneficios Fiscales y de Licencia Permanente. Esto luego de que más de 4.8 millones de capitalinos fueran beneficiados por la campaña fiscal de este año, según informó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales favoreció a 230 mil 159 personas hasta el 30 de septiembre, con una recaudación preliminar de mil 559.5 millones de pesos, según información del SAF.

De dicho monto, mil 11.2 millones de pesos correspondieron al impuesto Predial; 457 millones al servicio de agua; y 91.3 millones a multas de tránsito.

Sobre el Programa de Licencia Permanente, con datos hasta septiembre de 2026, se han emitido millones 245 mil 197 licencias de este tipo.

El Gobierno capitalino indicó que, ante la buena aceptación de la ciudadanía, la Secretaría extenderá la vigencia de los Programas de Regulación con Beneficios Fiscales y Licencia Permanente hasta el 31 de diciembre de este año.

Los beneficios fiscales que continuarán vigentes son:

La cuota única especial de 1,000 pesos para viviendas y 2,000 pesos para pequeños comercios con adeudos del Predial en los rangos A-D,

Los descuentos en adeudos históricos del servicio de Agua (50% uso doméstico, 30% mixto y 20% no doméstico).

Los descuentos de hasta 90% en Multas de Tránsito no graves.

El Gobierno de la CDMX recordó que las oficinas de la Tesorería están abiertas al público todos los días, incluyendo los festivos, de 9:00 a 21:00 horas.

“Los beneficios pueden tramitarse en cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar, así como a través de medios electrónicos. Los pagos pueden efectuarse en más de 8 mil 800 puntos de recaudación, entre los que se encuentran el Portal de la SAF, la APP Tesorería CDMX, los Kioscos de la Tesorería, sucursales y portales bancarios, tiendas de conveniencia y autoservicio”, indicó la autoridad en un comunicado.

La Secretaría de Finanzas destacó que se continúa con estos programas para apoyar la economía de las familias capitalinas.