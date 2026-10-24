Hallan en el AICM más de 8 mil pastillas para el dolor ocultas en suplementos; provenían de Colombia

La hidrocodona y el acetaminofén son sustancias utilizadas en medicamentos para el tratamiento del dolor moderado.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 8 mil 659 tabletas que contienen hidrocodona y acetaminofén, ocultas en cinco frascos de suplementos alimenticios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El hallazgo ocurrió durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la aduana de la Terminal 1 del aeropuerto capitalino. En el interior de los recipientes, utilizados habitualmente para almacenar vitaminas y suplementos, las autoridades encontraron tabletas blancas con la inscripción “M367”.

El hallazgo se realizó en la aduana de la Terminal 1 del AICM, al revisar el equipaje de un pasajero procedente de Bogotá. (@GabSeguridadMX)

En un comunicado, las autoridades informaron que, ante la imposibilidad de identificar inicialmente la composición de las pastillas, el personal aduanero procedió a su aseguramiento precautorio y tomó muestras para realizar un análisis químico especializado en el Laboratorio Central de la ANAM.

“Mediante técnicas de espectroscopia infrarroja, extracción con disolventes y pruebas químicas cualitativas, se confirmó la presencia de hidrocodona y acetaminofén, sustancias utilizadas en medicamentos para el tratamiento del dolor moderado, cuya composición se encuentra sujeta a verificación especial y medidas de control sanitario por parte de la Secretaría de Salud.”, detalló la SSPC.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, las 8 mil 659 tabletas tienen un valor superior a 8.6 millones de pesos en el mercado ilícito. Con el aseguramiento, se evitó su posible ingreso a canales de distribución irregular.

La mercancía permanece bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras se realizan los procedimientos correspondientes para ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones forman parte de los mecanismos de inspección, análisis de riesgo y verificación especializada para prevenir el ingreso de mercancías ilícitas y proteger la salud pública y la seguridad nacional.