Grecia Quiroz aclara que Red Nacional de Apoyo a los del Sombrero no es parte de su movimiento

Grecia Quiroz comentó que el Movimiento Independiente del Sombrero y la Red de los del sombrero no son la misma organización.

MORELIA, Mich., 23 de octubre de 2026.- El Movimiento del Sombrero que encabeza Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, lanzó una advertencia para que la población no se deje engañar por supuestas representaciones de este grupo en estados de la República Mexicana, como Oaxaca.

Mediante un mensaje en sus redes sociales la presidenta municipal de Uruapan refirió que una persona identificada como Sergio Manzo ha referido en aquella entidad ser integrante de la llamada “Red Nacional de Apoyo a Los del Sombrero”.

Sin embargo, Grecia Quiroz señaló que ese grupo no pertenece al Movimiento del Sombrero impulsado por Carlos Manzo y tampoco es parte de la red que se ha desplegado para apoyar a este grupo y que sí respaldan como movimiento.

“Informamos que, conforme a los registros y autorizaciones de nuestra organización, no reconocemos a dicha organización como representante oficial del Movimiento Independiente del Sombrero, ni que es familiar de Carlos Manzo.

“En consecuencia, las declaraciones, actividades y posicionamientos difundidos por esa organización no deben atribuirse al Movimiento Independiente del Sombrero ni a Grecia Quiroz”, indicó la publicación.

También evidenció que Alonso Hernández y Miguel Ángel Medrano, así como la página de Facebook, no cuentan con autorización reconocida por el movimiento para representar o emitir comunicaciones oficiales en su nombre.

Asimismo destacó que esta aclaración se refiere exclusivamente a la representación y comunicación institucional, no constituye una valoración sobre las personas mencionadas ni sobre sus opiniones o actividades, respecto de las cuales cada quien es responsable.

“Respetamos el derecho de toda persona a organizarse y expresar sus ideas. Sin embargo, el solo hecho de simpatizar con el legado de Carlos Manzo no implica, por sí mismo, autorización para hablar en nombre del Movimiento Independiente del Sombrero ni de Grecia Quiroz”, indicó.

Red del Sombrero aclara que es organización diferente al Movimiento del Sombrero de Uruapan

En tanto, la ‘Red Nacional de Apoyo a los del Sombrero, El legado continúa’, emitió un comunicado este viernes dirigido a la ciudadanía y a la alcaldesa Grecia Quiroz, en la que explica que dicho movimiento tiene una línea organizativa propia.

“Nuestra Red y el Movimiento Independiente del Sombrero constituyen espacios distintos y separados. Cada organización conserva su identidad, sus formas de coordinación y sus objetivos; por ello, no debe interpretarse que una representa, dirige o habla en nombre de la otra”.

El comunicado está firmado por Alonso Hernández Lumbreras, coordinador nacional de la Red; Miguel Ángel Medrano Saavedra, subcoordinador nacional; Jorge Ramos, secretario general; y Rogelio Manzo Meraz, secretario de organización.