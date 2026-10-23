‘Mucho rata quiere ser alcalde’: Abelina López lanza crítica contra aspirantes de Morena en Acapulco

Abelina López señaló que durante los años de su gobierno ha llevado a cabo una gran cantidad de obras. (Foto: Facebok / Abelina López)

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que fue “la derecha interna de Morena” la que generó el escándalo en su contra durante los últimos meses por el supuesto desvío de casi 898 millones de pesos, con la intención de impedir que llegara a ser gobernadora.

Durante su discurso al inaugurar el jueves 22 de octubre la calle Cerrada Aguas Blancas, Abelina López aseguró que la próxima persona que llegue a gobernar el puerto después de ella debe quererlo, pero al referirse a los aspirantes en el proceso interno de Morena, señaló que “mucho pinche rata quiere ser” alcalde.

La presidenta municipal insistió en que todos los ataques y señalamientos en su contra solo buscaron manchar su imagen, “para que Abelina no llegara a ser gobernadora”.

Indicó que si hubiera tomado dinero de las obras del Ayuntamiento, ya estaría en la cárcel, sobre todo después de las numerosas auditorías que le han realizado.

¿Qué dijo Abelina López sobre críticas en su contra?

Por el contrario, afirmó que desde 2021, cuando inició su primer periodo al frente del gobierno municipal, se han pagado casi tres mil millones de pesos de la deuda heredada por administraciones anteriores.

“No hay manera y sobre todo en Acapulco, porque soy la mujer más auditada; tristemente pude darme cuenta, recorrí Guerrero y no vi una sola calle; ahí no vi a la auditoría, ellos solo están en Acapulco”, indicó.

Abelina López señaló que durante los años de su gobierno ha llevado a cabo una gran cantidad de obras, aunque muchas todavía no han sido inauguradas.

Reiteró que, al concluir su trienio, dejará un Ayuntamiento con finanzas saneadas, a pesar de los daños ocasionados por los huracanes Otis y John, y aseguró que no dejará endeudado al gobierno municipal.

‘Quien gobierne Acapulco tiene que quererlo’

Agregó que mandará a elaborar “miles de libritos” para distribuirlos entre los habitantes, en los que informará sobre las condiciones en las que entregará la ciudad, con el propósito de que puedan comparar su administración con las anteriores y con la de quien la suceda en el cargo.

“Quien llegue a gobernar Acapulco tiene que quererlo, y ahorita mucho pinche rata quiere ser”, afirmó.

“Quien llegue debe amar a los ciudadanos y que venga a servir y no a robar. Puedo decirles que como entré voy a salir, pero hay algo que nadie me puede quitar, es su amor y su cariño”, sentenció.