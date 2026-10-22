Morena señala persecución política contra Luisa González, excandidata en Ecuador, tras su detención

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena condenó lo que calificó como persecución política en contra de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador por el movimiento Revolución Ciudadana, y exigió su libertad, el respeto a sus derechos y al debido proceso.

En su posicionamiento, publicado en un comunicado, Morena expresó su solidaridad con Luisa González y con el pueblo ecuatoriano. Asimismo, acusó que el gobierno del presidente Daniel Noboa emprende una ofensiva contra la izquierda y los movimientos populares.

Morena denunció el presunto uso selectivo de la justicia como mecanismo de persecución política y señaló que estas prácticas buscan debilitar a dirigentes progresistas, desarticular movimientos sociales y limitar la participación electoral.

El partido también recordó el asalto a la embajada mexicana en Quito, ocurrido durante los gobiernos de Noboa y López Obrador en 2024, para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien estaba tramitando su solicitud de asilo político bajo el argumento de persecución en su país.

“Las presiones contra jueces, el hostigamiento denunciado por medios críticos y la criminalización de la protesta agravan esta escalada autoritaria. Todo gobierno se debe a su pueblo; quien lo encabeza no es dueño del país”, indicó el comunicado.

Morena exigió a las autoridades ecuatorianas garantizar la integridad y la seguridad de Luisa González, así como su acceso efectivo a una defensa y el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

“Exigimos la libertad de Luisa González y el cese de la persecución política. Las autoridades ecuatorianas deben garantizar su integridad y seguridad, su acceso efectivo a una defensa y el pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. Ninguna diferencia política justifica vulnerar estos derechos”, puntualizó el comunicado.

¿Por qué fue detenida Luisa González en Ecuador?

Luisa González, la excandidata del correísmo en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 en Ecuador, volvió este jueves a los titulares tras ser detenida en el marco de las investigaciones que la Fiscalía sigue por el presunto manejo irregular de las finanzas de su primera campaña electoral, que incluye supuesto dinero en efectivo traído de Venezuela.

La abogada González, que fue arrestada en la madrugada en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabí, perdió la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Daniel Noboa, a quien acusa de estar supuestamente detrás de las distintas investigaciones abiertas por la Fiscalía contra el correísmo.

Desde inicios de año comenzaron las investigaciones del Ministerio Público contra González y el partido Revolución Ciudadana (RC), bajo el caso llamado ‘Caja Chica’, en el que se le imputa delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, al presumirse que “ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”.

Con información de EFE.