¿Dónde bailaba Claudia Sheinbaum antes de ser presidenta? La historia de ballet que sorprendió a Trump

La otra faceta de Claudia Sheinbaum: del ballet de niña al remo de la UNAM. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

¿Trump quiso ser despectivo? Durante un mitin, el presidente de Estados Unidos se refirió a la trayectoria de su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo y cuestionó cómo pasó de practicar ballet a convertirse en presidenta de México. Sin embargo, la mandataria mexicana también cuenta con un largo historial deportivo que incluye el remo y el atletismo.

Supuestamente, luego de sostener una llamada telefónica con la mandataria mexicana, Donald Trump se cuestionó cómo llegó a convertirse en presidenta de México “una bailarina de ballet”.

“Ella fue bailarina de ballet. No sé cómo demonios pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México. ¿Cómo demonios ocurrió eso?”, dijo al recordar la comunicación que sostuvo con Sheinbaum.

La historia del ballet de Claudia Sheinbaum

Desde los seis años y hasta los 18 o 19 años, Claudia Sheinbaum practicó ballet con técnica inglesa. La mandataria nunca reveló cuál era la academia donde se formó, pero recordó una ocasión en la que se presentó en el Teatro Juárez de Guanajuato.

“Tuve una vida de niña muy activa... Dejé el ballet y, como soy de contrastes, entonces me fui al equipo de remo de la UNAM”, recordó sobre su niñez en entrevista con Javier Hidalgo.

Fue precisamente al ingresar a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando decidió hacer una pausa en la danza para integrarse a una disciplina de alto rendimiento.

Al iniciar sus estudios universitarios, Sheinbaum se incorporó al equipo representativo de remo de la UNAM, etapa en la que llegó a competir a nivel internacional con el respaldo de la máxima casa de estudios. Durante dos años mantuvo una intensa disciplina deportiva, que ella misma calificó como una etapa formativa clave.

A la par de su exigencia en el remo universitario, Sheinbaum cursó la Licenciatura en Física y posteriormente consolidó su carrera académica como profesora e investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Años más tarde, en 2019, la mandataria rememoró su etapa universitaria al remar un kilómetro en el canal de Cuemanco junto al equipo femenil de remo de la UNAM.

Recientemente, la mandataria reveló que practica chi kung, una disciplina de origen chino que combina movimientos suaves, respiración y meditación.