Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 22 de octubre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 22 de octubre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria se podría referir a la contrapropuesta para el incremento salarial de los trabajadores del IMSS.

Pese a los ajustes, el personal médico rechazó un aumento salarial global de 8 por ciento y continuó con sus planes de realizar una marcha en la Ciudad de México para exigir un mayor incremento.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 21 de octubre?

En la conferencia de prensa anterior, el gobierno de la presidenta Sheinbaum presentó los datos respecto a los casos de huachicol fiscal registrados únicamente entre 2025 y la fecha.

El gobierno reconoció que hubo anomalías por 61 mil 700 millones de pesos de los múltiples casos de al menos 10 mil casos de contrabando de combustible, de acuerdo con datos de Pemex y datos cruzados de 16 instituciones.

La mandataria confirmó que el supuesto decomiso de 59 millones de litros de combustible por la Fiscalía General de la República en Guanajuato no era un caso de huachicol fiscal como se había anunciado.

Además, la mandataria anunció que brindará apoyo económico para que Jalisco pueda llevar a cabo un proyecto para la potabilización del agua.