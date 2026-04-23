Nuevos corredores industriales se fortalecen ante demanda logística

En los últimos meses las ventas online generaron 90 por ciento de la demanda de espacios logísticos de última milla.

La creciente demanda de espacio logístico en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) alentó un dinamismo creciente que apuntala corredores que buscan compensar la baja disponibilidad presente en las zonas donde operan grandes superficies de parques industriales.

Esta evolución define un nuevo ecosistema en que Ciudad de México (CDMX) concentra con precios récord la demanda de espacios logísticos de última milla, al tiempo que abre la puerta a zonas complementarias en el área metropolitana que nutren la oferta actual de miles de m2 de grandes centros o big boxes.

Son los corredores Huehuetoca en un extremo y del otro el que va de Zumpango hacia el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) que están llamados a liderar la nueva evolución, luego del liderazgo que por años ha tenido el corredor Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán (CTT) que concentra 7.8 millones de m2 de inventario.

Para la plataforma Spot2, la diferencia en rentas entre el corredor CTT originada por las presiones en costos en el corredor norte de la ZMVM ha generado cambios en las decisiones de expansión de distintos inquilinos.

A su vez, el reporte del primer trimestre del año de la firma CBRE México destaca que 53 por ciento de los 334 mil 242 m2 que serán integrados al mercado en los próximos 6 meses, están pre – arrendados, señal del impulso que reciben del e-commerce.

En los últimos meses las ventas online generaron 90 por ciento de la demanda de espacios logísticos de última milla y centros logísticos en CDMX con precios récord que han alcanzado los 14 dólares por m2 de renta mensual en espacios clase A.

Sin embargo, el área metropolitana que en los últimos años concentró la mayor oferta de espacio, vio cómo el corredor Zumpango-AIFA concentró 58 por ciento de la actividad del primer trimestre del año.

Además, esta zona es la principal generadora de nuevas edificaciones proyectadas para abastecer la gran demanda existente en la región, misma que duplicó la absorción bruta de espacio en el último año al alcanzar 619 mil 769 m² y llevó a ajustar la tasa de vacancia hasta 4.1 por ciento.

Estos indicadores presentes desde 2024 han sido aprovechados por desarrolladores como Vesta, O´Donnell y Proximity Parks entre otros con propiedades en la zona han captado a grandes usuarios en la región.