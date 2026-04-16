Mercado corporativo en CDMX muestra recuperación, pero con nuevos retos

El mercado de oficinas en Ciudad de México, el más importante del país por tamaño y volumen de transacciones, entró en una nueva fase de desafíos tras un año de recuperación. (Foto: Cuartoscuro)

Tras un año en recuperación, que reflejó una mayor tasa de absorción, el mercado de oficinas en Ciudad de México (CDMX), el más importante del país por tamaño y transacciones entró a un escenario de desafíos de cara a la creciente demanda de grandes superficies consolidadas.

Esta tendencia es continuidad de los valores alcanzados en 2025 y que al cierre del primer trimestre del año dejaron en los edificios clase A una absorción de 22 mil 77 m2, con una renta promedio mensual ponderada de 23.62 dólares por m2 y una tasa de disponibilidad de 19%.

Son números registrados en el reciente reporte de mercado realizado por la firma Cushman & Wakefield que destaca cómo “el uso de oficinas se está estabilizando bajo nuevos esquemas de organización y diferente intensidad de uso. La oferta presenta hoy los mejores edificios de oficinas que han existido en la historia de la ciudad, pero el inventario en desarrollo se está contrayendo”.

Indica también que “el actual panorama, favorable a los inquilinos, podría cambiar de dirección en el corto plazo y girar en favor de la oferta”.

No obstante, prevé la continuidad en el uso de los espacios de oficina presenciales dado que tienen un rol importante en la organización del trabajo, luego de que en las empresas la mayor flexibilidad y aceptación de los empleos móviles que combinan presencial, trabajo a distancia y espacios de coworking crece.

En el reporte la firma estima que esta inercia ha representado la caída de 30% menos de absorción que la observada hace una década para el mismo número de empleados en las organizaciones.

Otro factor presente es el bajo volumen de nuevas construcciones que alcanzó en el primer trimestre del año, un total de 382 mil 290 m2.

En conjunto, dice, los factores han alentado una significativa migración a zonas más centrales y edificios de más alto perfil.

“Hace diez años las transacciones cerradas tenían lugar en un 44% en los submercados del área central de la ciudad y en 54% en edificios de clase A. Al inicio del año 2026 los nuevos contratos se realizaron 89% en los submercados centrales y el mayor volumen de ellos en edificios clase A”, puntualiza.

Es una evolución que define una inercia concentrada en los corredores Polanco, Lomas y Reforma que con 3 millones de m2 de inventario clase A,tiene una tasa de disponibilidad de 12.8% y la mayor superficie comercializada de CDMX con 19 mil 775 m2.

Crece demanda

Una perspectiva distinta tiene la plataforma Spot2, que ha visto cómo el sector corporativo lideró las publicaciones en el trimestre con 4,421 propiedades corporativas, evidenciando un mercado en plena reingeniería contractual como respuesta al drástico aumento en los valores catastrales y el impuesto predial en las principales ciudades del país.

En su primer reporte del año, la firma destaca como elemento detonador

el incremento en valores catastrales y el impuesto predial en las principales ciudades del país, que impactó directamente el OpEx (gasto operativo) de las empresas, detonando un agresivo fly to quality en la búsqueda de inmuebles.

Este escenario es resultado del registro de propiedades en la plataforma ubicadas en Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, dónde la zona metropolitana de CDMX representa 81% del volumen.

“Ante el encarecimiento de las cuotas de mantenimiento bajo esquemas Triple Net, los arrendatarios están dispuestos a pagar rentas premium exclusivamente por espacios que garanticen una alta eficiencia tecnológica, operativa y energética”, indica el documento.

En este sentido, el área de market research en la firma dice que la madurez del mercado corporativo de espacios clase A, está reduciendo las tasas de disponibilidad.

Son escenarios que reflejan el previsible inicio de un nuevo ciclo de edificaciones, basado en la recuperación de las tasas de absorción y el aumento en los precios por m2, en especial en corredores de alta demanda como los ubicados en zonas centrales.