Jorge Romero ‘llora’ tras ser increpado por trabajadores del IMSS: ‘Les dio instrucción Zoé Robledo’

El dirigente panista reclamó a los trabajadores luego de que le exigieran abandonar la protesta; la nueva propuesta salarial del IMSS tampoco convenció al personal inconforme. (X: @JorgeRoHe

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, se quejó de cómo los trabajadores del IMSS lo confrontaron y lo corrieron de la protesta que mantienen frente a las oficinas del instituto, en la Ciudad de México, y aseguró que aún así apoyará a los trabajadores.

“Que tristeza que vengamos a hablar por ustedes y ya les dio instrucciones Zoé Robledo. A ti, el del megáfono, te vamos a apoyar”, se quejó el panista señalando a un manifestante.

La escena ocurrió después de que tanto Romero Herrera como otros legisladores del PAN, fueran corridos de las afueras de las oficinas del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma.

En videos compartidos en redes sociales se documentó el momento en el que los manifestantes recriminaron a los panistas su responsabilidad por el sistema de salud y de pensiones deteriorado.

“Fuera el PAN, es nuestro plantón, no quieran colgarse de nuestra lucha. Ustedes son responsables de no tener pensión y jubilación. Ya nos cansamos de ustedes pinches políticos”, aseguraron las trabajadores.

“¡Fuera PAN, fuera PAN!, ¡Rateros!“, gritaron a los panistas.

¿Cómo van las negociaciones entre el IMSS y los trabajadores?

Por la mañana, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ofreció un aumento de 8 por ciento a trabajadores, que incluye un alza de 4 por ciento directo al salario, 1.1 puntos porcentuales más que la anterior propuesta de 2.9 por ciento, rechazada el pasado 15 de octubre.

“Este incremento escucha a los trabajadores en la consulta convocada por el sindicato; expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos”, afirmó Robledo.

El personal del IMSS rechazó de nueva cuenta el aumento y aseguró que las protestas continuarán, pues las autoridades no han cumplido con su pliego petitorio.

“Cuatro por ciento. De dos por ciento, ahora están subiendo al cuatro por ciento. Nos parece una burla, nos parece igual de raquítico que el primer ofrecimiento. Nos parece que no tiene nada sobre lo que estamos pidiendo en nuestro pliego petitorio (...) la lucha se mantiene. Nos preparamos para continuar con las movilizaciones”, expresó un representante ante medios de comunicación.