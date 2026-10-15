¿Más bloqueos en CDMX? Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial del 2.9% y amenazan con marchas

Personal del IMSS celebra el resultado preliminar de la votación, que favorecía el rechazo al aumento salarial.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron la propuesta salarial de aumento de 2.9 por ciento, anunció Rafael Olivos, secretario general del sindicato.

“Por ello solicitamos retomar las mesas de negociación para revisar propuestas y buscar mejores condiciones salariales para nuestras compañeras y compañeros”, dijo a través de un video publicado en redes sociales.

Olivos agregó que más tarde informarán a la base trabajadora sobre los avances alcanzados en dicha mesa.

“Los resultados son claros: la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Y quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión”, agregó.

Así fue la votación de los trabajadores del IMSS por un aumento salarial

La votación por el aumento salarial se realizó en 670 unidades electorales en las que los trabajadores del IMSS decidirían sobre el alza de 2.9 por ciento al tabulador y 3.9 por ciento en prestaciones, de acuerdo con información de NMás.

Desde la noche del miércoles hubo versiones que dieron a conocer el rechazo de dicha propuesta.

Personal del IMSS anunció que en caso de no llegar a un acuerdo, las movilizaciones continuarán en quince días, sin precisar la fecha, y que se mantiene el plantón instalado sobre Paseo de la Reforma.

A inicios de octubre se instalaron afuera de las instalaciones del IMSS en la Ciudad de México y durante esta semana realizaron marchas y bloqueos en distintas vialidades.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Rafael Soto, integrante del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS, calificó los resultados como una “victoria aplastante” y anunció que ahora el siguiente paso es la destitución del líder sindical, Rafael Olivos.

“Los resultados demuestran que el comité no nos representa. Pedimos un aumento del 10 por ciento directo al salario, regresamos a la mesa de negociación, pero ya no puede estar Rafael Olivos”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Soto agregó que la base trabajadora debe elegir a un nuevo comité ejecutivo que represente los intereses de los trabajadores y pelee por el 10 por ciento del aumento al salario.

“Queremos un pago digno y también un servicio digno, por eso necesitamos un sindicato real que represente nuestras necesidades. Las primeras marchas fueron porque no teníamos jeringas, pero también necesitamos mejores salarios”, añadió

Rafael Soto también hizo un llamado a que la nueva dirigencia sindical del IMSS esté libre de partidos políticos y pidió a la Presidencia que no los relacione con dichos intereses porque son apartidistas y solo se manifiestan los trabajadores.