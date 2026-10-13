Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 13 de octubre: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 13 de octubre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 13 de octubre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia podría estar presente Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en medio de las manifestaciones del personal de salud ante la inconformidad por el incremento a su salario y las condiciones laborales de algunos hospitales.

Además, la mandataria se podría referir a otros temas de interés nacional.

Sigue la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 12 de octubre?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los comentarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump, respecto a que Canadá se quede fuera del T-MEC.

La mandataria precisó que Estados Unidos negocia de manera separada con Canadá y México, pero todavía no hay un acuerdo final.

Además, criticó el actuar de policías y bomberos de Jalisco, quienes reprimieron a manifestantes que exigen al gobierno de Pablo Lemus una solución a la crisis de agua contaminada.

Dijo que el gobierno de Jalisco debe explicar por qué utilizaron aguas y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Incluso respecto a las detenciones arbitrarias.

El gobierno de Lemus aseguró que fue un grupo de provocadores quienes lanzaron los gases y contra quienes utilizaron la fuerza, aunque algunas versiones lo desmienten.