Para quienes buscan despedir 2026 con paisajes tropicales, experiencias gastronómicas y actividades para toda la familia, Cancún se presenta como una alternativa para disfrutar del invierno lejos de las bajas temperaturas.

Noviembre es un momento oportuno para definir el destino, elegir hospedaje y organizar los detalles de una escapada durante una de las temporadas vacacionales más esperadas del año.

En el Caribe Mexicano, Sunscape Cancún Resort & Spa propone una experiencia que combina descanso, entretenimiento y gastronomía bajo el concepto todo incluido, una modalidad que facilita la organización de viajes familiares al concentrar distintos servicios en una misma propiedad.

Ubicado en la Zona Hotelera, a aproximadamente 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, el complejo ofrece vistas hacia las aguas turquesa del Caribe y la laguna Nichupté, dos escenarios que permiten contemplar los amaneceres frente al océano y los atardeceres sobre los manglares.

El resort cuenta con 458 habitaciones y suites de distintas categorías, desde espacios con vistas al mar hasta opciones diseñadas para familias. Entre ellas destacan las Family Junior Suites, con capacidad para dos adultos y tres niños, que permiten compartir las vacaciones sin renunciar a la comodidad.

Actividades para todas las edades

Durante las vacaciones decembrinas, encontrar actividades que respondan a los intereses de cada integrante de la familia puede convertirse en uno de los principales desafíos de la planeación.

En Sunscape Cancún, los viajeros más pequeños encuentran en Explorer’s Club un espacio de entretenimiento con juegos de playa, manualidades y actividades acuáticas. Su parque acuático incorpora siete toboganes, un barco pirata, un castillo medieval y áreas de chapoteo.

Para los adolescentes de entre 13 y 17 años, Core Zone ofrece videojuegos, futbolito y otras alternativas de convivencia, mientras los adultos pueden disfrutar de tratamientos de bienestar en Sunscape Spa, sesiones de hidroterapia o actividades como yoga y deportes de playa.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. La propiedad reúne restaurantes y bares con propuestas que abarcan desde especialidades mexicanas hasta cocina italiana y sabores asiáticos.

Espacios como Casa de Rosa, Viaggio y At Sunset permiten alternar las experiencias culinarias durante la estancia, mientras que el entretenimiento nocturno incorpora música en vivo, espectáculos y fiestas temáticas.

Para quienes consideran trasladar las celebraciones navideñas o de fin de año al Caribe, reservar desde ahora permite comparar categorías de habitaciones, revisar tarifas y confirmar los servicios disponibles durante las fechas elegidas.

Durante la temporada decembrina, el resort prepara actividades especiales que incluyen el encendido del árbol navideño y la visita de Santa Claus. También se contempla una cena especial de Navidad y una fiesta para despedir el año con música en vivo y entretenimiento. El calendario y detalles de los festejos aún están por confirmarse.