Alerta por lluvias y frío en CDMX: la primera tormenta invernal golpea a México. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

México está ‘entumido’ este viernes 27 de noviembre por la primera tormenta invernal y el avance de una masa de aire ártico asociada al frente frío 8.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta interacción provoca lluvias en prácticamente todo el país, incluida la Ciudad de México, vientos intensos y una caída de las temperaturas.

Las lluvias más fuertes se concentran en el occidente, centro y sur de México.

CDMX bajo alerta: esperan la lluvia más fuerte del año

Clara Brugada, jefa de Gobierno, activó el estado de alerta institucional para coordinar la respuesta ante el impacto de la primera tormenta invernal.

En la Ciudad de México se prevén temperaturas mínimas de menos 2 a 6 grados centígrados y máximas de apenas 8 a 13 grados, acompañadas de cielo nublado, ambiente frío y lluvias de hasta 50 milímetros, atípicas para esta temporada del año.

“Estemos muy al pendiente. Seguramente vamos a tener aguanieve, que vamos a enfrentar una de las lluvias más fuertes del año (...) Es muy importante que sepan que no va a dejar de llover todo el viernes hasta el sábado”, dijo la jefa de Gobierno.

Recomendaciones por lluvias, bajas temperaturas y nevadas

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado urgente a la población para proteger su salud y seguridad mediante las siguientes medidas:

Cubrir adecuadamente nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura. No utilizar anafres, fogatas o braseros dentro de habitaciones cerradas para prevenir intoxicaciones mortales por monóxido de carbono. No intentar cruzar avenidas, calles inundadas ni cauces con corrientes activas. Despejar hojas y basura de los drenajes, tanto al interior como al exterior de las viviendas, para reducir el riesgo de encharcamientos. Mantenerse al pendiente de las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y los reportes de Protección Civil local.

¿En qué estados se esperan lluvias torrenciales y nevadas?

El sur de Jalisco, Colima y el oeste y sur de Michoacán enfrentarán lluvias torrenciales.

El oeste y suroeste del Estado de México, Guanajuato y Guerrero registrarán lluvias intensas.

En tanto, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca podrían enfrentar lluvias muy fuertes.

El ambiente gélido propicia la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Jalisco, Colima y Michoacán. El pronóstico contempla que este fenómeno se extienda durante la noche hacia cumbres y zonas montañosas del centro y oriente del país, incluidas las partes altas de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Veracruz.

Temperaturas bajo cero