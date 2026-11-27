México apuesta por comprar más a EU: esto dijo Sheinbaum sobre el comercio bilateral. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: El Financiero/Shutterstock)

Los 90 puntos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están resueltos, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Las barreras no arancelarias, eso ya quedó fuera de la discusión; son cerca de 90 puntos que se tocaron en la negociación (...) que todos ya quedaron resueltos sin afectar a la soberanía ni a los intereses del pueblo de México”, dijo durante la mañanera del 27 de noviembre.

Aseguró que la principal preocupación del presidente estadounidense, el déficit comercial, también es atendida por México, luego de comprometerse a comprar más productos a Estados Unidos.

Principalmente, su administración se concentró en adquirir productos que antes compraba a otros países. De este modo, atiende las inquietudes de Estados Unidos sobre la relación comercial.

“Comprar más a Estados Unidos de lo que se puede comprar, que se compraba en otros países. (...). México es el país que más le compra a Estados Unidos, de todo el mundo; somos quienes más compramos”, explicó la mandataria.

México tiene ventaja comercial por su cercanía con Estados Unidos

En tanto, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que México tiene una ventaja comercial por su cercanía con Estados Unidos. Recordó que entre las exportaciones que aumentaron hacia ese país destacan los productos electrónicos.

Mencionó que la mayoría de los productos que se utilizan en los centros de datos y en el desarrollo de inteligencia artificial se fabrican en otros países; sin embargo, pasan por México para recibir “valor agregado” antes de exportarse a Estados Unidos.

“No todo se fabrica en México; hay principalmente componentes que vienen de Taiwán o de otros países, llegan a México, aquí se les da un valor agregado y se exporta a Estados Unidos”, mencionó.

Supuestamente, el socio comercial del norte comprendió que esto también le beneficia, debido a la experiencia de la industria mexicana en el ensamblaje de componentes.

La mandataria espera participar en la cumbre del G-20 en Mar-A-Lago, en diciembre. Donde se prevé que sostenga una reunión con su homólogo como parte del último intento por alcanzar un acuerdo del T-MEC.

“Esperamos poder llegar a un acuerdo; estamos buscando nosotros la disminución de los aranceles del llamado decreto 232, que tiene que ver con automóviles, acero, aluminio y sus derivados”, recordó.