Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 27 de septiembre

El peso mexicano se aprecia ante el dólar en la última sesión de la semana gracias a un mayor apetito por activos de riesgo, como las monedas emergentes, y un ajuste tras el regreso gradual de la liquidez luego del feriado por el Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso mexicano se aprecia 0.42 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 19.62 unidades, 10 centavos menos con respecto al cierre del jueves 26 de noviembre.

Gabriela Siller, directora de Estudios Económicos de Banco Base, explicó que el avance responde a una corrección en un entorno de baja liquidez y a un mayor apetito por riesgo que favorece a capitales, materias primas, metales industriales y preciosos, lo que también impulsa a las monedas emergentes.

Felipe Mendoza señaló que el peso ha sido presionado por la búsqueda de activos refugio ante la volatilidad en Inteligencia Artificial, además del desarme del carry trade por el contraste de la postura monetaria entre la Fed y el Banxico.

El analista ahondó en que en el plano local el mercado evalúa señales mixtas: una tasa de desocupación de 3 por ciento frente al 2.8 por ciento previo y 2.7 por ciento estimado, compensada por el alza de Banco de México a su pronóstico de crecimiento del PIB de 2026 al 1.9 por ciento.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 20.10 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.97 unidades por cada billete verde, según datos de Banamex.

En los bonos del Tesoro de EU, el rendimiento a 10 años sube 0.95 por ciento a 4.90 por ciento; el de 20 años avanza 0.70 por ciento a 5.34 por ciento, y el de 30 años gana 0.69 por ciento a 5.29 por ciento, mientras el bono mexicano a 10 años se mantiene en 9.28 por ciento.