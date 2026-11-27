La falta de una regulación nacional sobre Inteligencia Artificial (IA) obligará a las empresas en México a establecer sus propias reglas para utilizar estas herramientas, ante el riesgo de que sus empleados expongan información confidencial al compartirla con plataformas públicas.

Fabio Assolini, investigador líder de Seguridad de Kaspersky, consideró que las compañías no deben esperar a que los gobiernos definan un marco jurídico para establecer controles internos sobre el uso de estas tecnologías, particularmente cuando el intercambio de información con sistemas externos puede comprometer datos corporativos.

“Las empresas ya deberían de tener una política interna de uso de herramientas de IA y si aún no la tiene, deben empezar a trabajarla lo antes posible, primero para protegerse y segundo para garantizar que el empleado o funcionario no va a compartir datos confidenciales con IAs públicas, porque al hacerlo comparten con el mundo y comprometen información que puede ser confidencial”, sostuvo.

En México, se estima que la adopción de IA en empresas creció de 38 a 48 por ciento en un año, lo que significa que más de 2.5 millones de negocios ya utilizan esta tecnología, de acuerdo con el estudio Desbloqueando el potencial de la IA en México 2026, elaborado por Strand Partners para Amazon Web Services (AWS) .

El reporte estima que alrededor de 550 mil empresas comenzaron a utilizar estas herramientas durante los últimos 12 meses. Los sectores con mayor incorporación de esta tecnología son información y comunicaciones (68 por ciento), seguido de los servicios financieros, (61 por ciento). Por tamaño, las startups registran una adopción de 52 por ciento, las grandes compañías de 49 por ciento y las pequeñas y medianas empresas de 47 por ciento. Assolini señaló que ante la mayor adopción de herramientas de IA en las empresas, es importante que tanto México como América Latina, apresuren un análisis que permita determinar los pendientes que existen en la materia de la ciberseguridad y de la regulación de IA .

“Varios países todavía carecen de legislaciones que permitan perseguir y sancionar los delitos informáticos. Hay un montón de países en Latinoamérica aún no tienen una legislación para combatir el cibercrimen y menos una para la IA, y las brechas de seguridad. Entonces aún pecamos en lo básico. No tenemos la legislación que nos proteja”, consideró Assolini.

(El Financiero)

Necesario construir políticas regionales ante avance de la IA

Claudio Martinelli, director general para las Américas de Kaspersky, señaló que las legislaciones latinoamericanas avanzan de manera aislada, pese a que existen experiencias internacionales que podrían servir para acelerar su implementación, por lo que consideró necesario que haya mayor coordinación entre países para la construcción de una estrategia regional.

El directivo consideró que organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) pueden impulsar conversaciones entre gobiernos para homologar criterios y aprovechar los avances regulatorios de otras economías.

“Los gobiernos tienen que avanzar, tienen que colaborar y usar asociaciones multilaterales para facilitar esta conversación. La asociación de las policías federales de los países, la Interpol, entre otras cooperaciones”, planteó Martinelli al referirse a las legislaciones de ciberseguridad, que en México lleva 8 años de rezago debido a la falta de acuerdos.

En materia de ciberseguridad , ambos especialistas destacaron la experiencia de Chile, país que fortaleció sus mecanismos institucionales y regulatorios después de un ataque informático contra uno de sus principales bancos en 2018.

Assolini consideró que esa experiencia puede servir como referencia para el resto de América Latina, tanto por los cambios legislativos como por la preparación de las autoridades encargadas de enfrentar los delitos digitales.

“Entonces empezaron a aprobar leyes, involucraron a los políticos y hoy la legislación más avanzada en Latinoamérica está en Chile. Es un modelo que se debe copiar, las cosas buenas podemos copiarlas”, afirmó.

Martinelli agregó que la falta de personal especializado y los retrasos en los procesos de contratación pública dificultan que los gobiernos incorporen herramientas tecnológicas para proteger la información de los ciudadanos, lo que incrementa su exposición ante los ataques informáticos.