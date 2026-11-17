El FBI detectó más de mil 600 instancias de consolas ARTEX expuestas públicamente a principios de noviembre de 2026.

Los ataques cibernéticos son cada vez más rápidos y sofisticados. Ahora, herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) pueden reducir a unas cuantas horas operaciones que antes requerían mucho más tiempo y conocimientos técnicos.

Ante este escenario, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lanzó una alerta sobre ARTEX, una tecnología que está encendiendo las alarmas por su potencial para facilitar intrusiones informáticas contra empresas y organizaciones de todo el mundo.

De acuerdo con un documento publicado el 13 de noviembre de 2026 por el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3), ARTEX puede reducir a menos de tres horas el tiempo necesario para pasar de la selección inicial de un objetivo a la obtención de acceso privilegiado a sus sistemas.

La herramienta utiliza agentes de inteligencia artificial para automatizar diferentes fases de los ataques, desde el reconocimiento de redes y la identificación de vulnerabilidades hasta la explotación de sistemas, el robo de credenciales y la extracción de información.

El FBI advirtió que esta tecnología permite realizar operaciones complejas contra múltiples objetivos de manera simultánea y reduce las habilidades técnicas necesarias para llevarlas a cabo.

¿Qué es ARTEX y cómo funciona para realizar ataques cibernéticos?

ARTEX es una plataforma de pruebas de penetración autónoma y de código abierto, desarrollada en el lenguaje de programación Go, que utiliza modelos de lenguaje de gran escala (LLM) para ejecutar tareas relacionadas con la seguridad informática.

Según el FBI, funciona mediante un sistema de agentes especializados que transforma instrucciones en lenguaje natural en comandos que pueden ejecutarse automáticamente. De esta manera, los operadores necesitan una intervención humana mínima después de establecer el objetivo de la operación.

La plataforma no cuenta con un modelo de inteligencia artificial propio, sino que se conecta con proveedores externos. Entre los modelos que puede integrar se encuentran Claude, de Anthropic; GPT, de OpenAI; DeepSeek, GLM, Grok y Kimi.

Aunque ARTEX fue desarrollado originalmente para realizar pruebas de seguridad autorizadas, distintos actores maliciosos comenzaron a utilizarlo para ejecutar intrusiones informáticas.

El documento del FBI señala que la plataforma fue publicada originalmente en GitHub en julio de 2026. Sin embargo, su desarrollador retiró el repositorio el 8 de octubre, después de que se reportara su utilización en actividades maliciosas.

Esta medida no impidió que continuara circulando. La herramienta permanece disponible mediante versiones modificadas, copias archivadas, repositorios independientes y una versión comercial denominada ARTEX PRO.

Además, investigadores identificaron más de mil 600 instancias de consolas ARTEX expuestas públicamente a principios de noviembre de 2026.

Ataques con ARTEX: el caso de ConnectWise y más de 2 mil 250 intentos de acceso

Uno de los incidentes destacados por el FBI fue el compromiso de la cadena de suministro de ConnectWise, ocurrido en octubre de 2026 y relacionado con clientes de su servicio Cloud Backup.

De acuerdo con el documento, la actividad maliciosa provocó intentos de inicio de sesión en más de 2 mil 250 entornos de clientes o inquilinos de Microsoft 365.

El incidente involucró actividad en aplicaciones y servicios vinculados con los entornos de los clientes, por lo que el FBI recomendó revisar los registros de autenticación, los permisos concedidos a aplicaciones y las conexiones relacionadas con ConnectWise, incluso cuando las integraciones ya no estuvieran en uso.

La alerta también documentó campañas contra instituciones financieras de Corea del Sur. En esos ataques, los ciberdelincuentes consiguieron extraer información personal de aproximadamente 67 mil personas.

¿Qué sectores están en riesgo por los ataques automatizados con IA?

El FBI identificó campañas relacionadas con ARTEX desde agosto de 2026 contra organizaciones de distintos sectores económicos y gubernamentales.

Entre las industrias señaladas se encuentran:

Servicios financieros .

. Gobierno.

Tecnología.

Defensa.

Semiconductores.

Energía.

Atención médica.

Manufactura.

Telecomunicaciones.

Servicios jurídicos.

La agencia advirtió que uno de los principales riesgos está en los sistemas periféricos que suelen recibir menos atención en las estrategias de seguridad informática, como los portales de proveedores, aplicaciones de empleados, servicios antiguos, plataformas de soporte y conexiones con terceros.

IA (Luke MacGregor/Bloomberg)

¿Qué recomienda el FBI para evitar ataques cibernéticos con IA?

Ante la expansión de ARTEX y otras plataformas de inteligencia artificial utilizadas para realizar intrusiones, el FBI recomendó a las empresas y organizaciones reforzar sus medidas de seguridad informática.

Entre las principales acciones preventivas se encuentran:

Revisar los sistemas expuestos a internet: identificar aplicaciones, portales de proveedores, servicios antiguos y otras plataformas que puedan representar puntos vulnerables.

identificar aplicaciones, portales de proveedores, servicios antiguos y otras plataformas que puedan representar puntos vulnerables. Fortalecer los controles de acceso: limitar los permisos de usuarios y aplicaciones, así como restringir las cuentas con privilegios administrativos.

limitar los permisos de usuarios y aplicaciones, así como restringir las cuentas con privilegios administrativos. Supervisar actividades sospechosas: detectar solicitudes automatizadas de alta frecuencia, intentos de autenticación inusuales y consultas consecutivas a los sistemas.

detectar solicitudes automatizadas de alta frecuencia, intentos de autenticación inusuales y consultas consecutivas a los sistemas. Revisar las conexiones con terceros: verificar los permisos y accesos concedidos a proveedores y aplicaciones externas.

verificar los permisos y accesos concedidos a proveedores y aplicaciones externas. Proteger las credenciales: identificar contraseñas, claves y otros datos de acceso expuestos, además de sustituir aquellos que hayan sido comprometidos.

identificar contraseñas, claves y otros datos de acceso expuestos, además de sustituir aquellos que hayan sido comprometidos. Conservar los registros de actividad: mantener información de autenticación y auditoría para facilitar la investigación de posibles intrusiones.

La agencia también pidió a las organizaciones que identifiquen actividades sospechosas o posibles compromisos de sus sistemas y presenten los reportes correspondientes ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet, a través de ic3.gov.