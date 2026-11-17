Las normas publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos buscan impedir que las empresas chinas alquilen semiconductores de Nvidia fuera del país. (Shutterstock).

China advirtió a Estados Unidos que tomaría represalias si Washington seguía adelante con las restricciones al acceso remoto a chips avanzados, al tiempo que instó a la administración Trump a resolver las diferencias mediante el diálogo.

El Ministerio de Comercio de Pekín expresó el martes su “profunda insatisfacción y firme oposición” tras el anuncio por parte de Estados Unidos de nuevas y drásticas restricciones al acceso de China a chips de inteligencia artificial de alta gama. Estas restricciones se anunciaron pocos días antes de que el presidente Xi Jinping recibiera a su homólogo estadounidense en su tercera cumbre del año.

“China espera que Estados Unidos colabore con nosotros en la misma dirección y retome el camino correcto para resolver las diferencias mediante la consulta y la cooperación”, declaró el ministerio en un comunicado . “Si Estados Unidos persiste en su postura, China tomará contramedidas para salvaguardar firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo”.

Las medidas contradicen los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países y amenazan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales de semiconductores, añadió el ministerio. La frágil tregua comercial que redujo los altísimos aranceles entre las dos superpotencias el año pasado expira en enero.

Las normas publicadas el lunes por el Departamento de Comercio de Estados Unidos buscan impedir que las empresas chinas alquilen semiconductores de Nvidia fuera del país y obtengan procesadores a través de Singapur y otros países.

Estas medidas corren el riesgo de volver a colocar las restricciones tecnológicas en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y China, justo cuando ambos líderes se preparan para consolidar su delicada distensión.

Las restricciones amenazan con ensombrecer la reunión de Xi con Donald Trump esta semana, en el marco de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

También se espera que funcionarios de las mayores economías del mundo celebren su primer diálogo sobre IA para abordar cuestiones de seguridad, un debate que ahora podría verse afectado por su desacuerdo sobre el acceso al hardware.

Pekín se ha estado preparando para restricciones estadounidenses más severas desde la caída del ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien había sido el opositor más destacado de la industria a los controles de chips contra China.

Huang renunció la semana pasada en medio de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales, incluyendo una con Alice Huang, una ex ejecutiva de una empresa con sede en Singapur bajo escrutinio por presunto contrabando de chips y a quien Estados Unidos sospecha de ser una espía china.