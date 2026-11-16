Jensen Huang podría volver a Nvidia de la mano de casi 200 mil firmantes que pidieron a la junta directiva de la empresa cambiar de opinión.

La infidelidad de Jensen Huang, CEO de Nvidia hasta hace unos días, no solo fracturó su matrimonio, sino que el mercado y la empresa están divididos, entre quienes apoyan su salida y más de 188 mil personas que pidieron su regreso.

Como si se tratara de amigos que convencen a una persona de no terminar su relación (en este caso Nvidia con Jensen Huang), empresarios, accionistas, seguidores y trabajadores han firmado una carta dirigida a la junta directiva de la empresa más importante de semiconductores para que regrese el antiguo CEO.

“33 años de liderazgo no ponen a nadie por encima de la responsabilidad. Pero la responsabilidad requiere pruebas, una audiencia justa y una decisión razonada. Jensen merece un debido proceso, no justicia de masas”, se lee en el documento.

¿Qué empresarios firmaron la carta para el regreso de Jensen Huang a Nvidia?

Entre los principales firmantes para que Jensen Huang regrese a Nvidia están:

Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla, además de dueño de X.

Tim Sweeney, CEO de Epic Games.

Amjad Masad, CEO de Replit.

Tobias Lutke, CEO de Shopify.

Julien Chaumond, CEO de Hugging Face.

Steve Chen, cofundador y anterior directivo de YouTube.

Jim Fan, directivo de Nvidia.

Robert Huang, vicepresidente de ingeniería de Nvidia en retiro.

Pedro Domingos, profesor emérito de la Universidad de Washington.

Kanye West, rapero estadounidense.

Drake, rapero canadiense.

El presidente Donald Trump no firmó la carta, aunque apoyó la iniciativa. El mandatario estadounidense, según un análisis de sus declaraciones financieras realizado por el Washington Post, poseía personalmente acciones de Nvidia por un valor de hasta 62 millones de dólares a finales de agosto.

Regreso de Jensen Huang a Nvidia: ¿Qué pide la carta firmada por empresarios y trabajadores?

“Durante treinta y tres años, Jensen volcó su corazón y alma en construir Nvidia. Apostó por ideas que la mayoría de la industria descartó, la llevó a través de años en los que las apuestas parecían insensatas y se quedó lo suficiente para ver cómo cambiaban la forma en que el mundo calcula”, así es como los trabajadores piden el regreso de Jensen Huang.

Bajo el argumento de que debe haber justicia con su salida, ya que no se ha confirmado que la supuesta agente china involucrada con Jensen Huang efectivamente sea una enviada para robar información.

“La sospecha o asociación por sí sola no es una base suficiente para terminar con el liderazgo de Jensen”, se lee en la carta.

Con ello, proponen a la junta directiva de Nvidia estas tres medidas relacionadas con Jensen Huang, acusado de tres infidelidades a lo largo de su gestión:

Reincorporación de Jensen Huang como CEO de Nvidia mientras una investigación esclarece los hechos.

Asegurar que la investigación en su contra sea independiente, además de una audiencia justa en la que se revele el alcance, la independencia y la oportunidad de que Huang responda antes de llegar a una decisión final.

Explicación pública oportuna, donde den a conocer las preocupaciones y pruebas que respalden las acusaciones y cómo se sopesaron los intereses de los empleados y accionistas.

Mercados tambalean por posible regreso de Jensen Huang a Nvidia

No sorprende que los accionistas de Nvidia deseen que Huang regrese al mando, considerando que supervisó una rentabilidad superior al 700 mil por ciento en los 33 años transcurridos desde que fundó la empresa.

Sin embargo, Wall Street se muestra escéptico al respecto. Y el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, no parece estar de acuerdo con Donald Trump, exigiendo una reestructuración radical del liderazgo e instando a la empresa a ser transparente sobre su cumplimiento de los controles de exportación de sus valiosos chips de IA.

Las acciones de Nvidia han caído un 16 por ciento desde el 8 de noviembre, cuando Huang reveló que mantenía una relación sentimental con una mujer sospechosa de ser espía china.

Desde entonces, Jensen Huang ha sido acusado de tener otras aventuras extramatrimoniales, incluyendo una con una mujer que trabajaba bajo sus órdenes. El consejo de administración de la compañía lo destituyó el viernes, nombrándo interinamente como directora financiera a Colette Kress.

Las acciones ya estaban bajo presión antes de que se conociera la noticia sobre Huang, debido a la creciente preocupación de los inversores por los billones de dólares que se están invirtiendo en infraestructura de IA.

Como fabricante de chips clave en este desarrollo, Nvidia es uno de los principales beneficiarios de esta inversión. Las acciones cayeron un 10 por ciento en octubre, su peor mes en casi un año, y se han desplomado un 35 por ciento desde que alcanzaron su máximo el 6 de octubre, lo que ha supuesto una pérdida de 2 billones de dólares en valor de mercado durante ese periodo.

Con información de Bloomberg.