El ‘cuarto de operaciones’ de Silicon Valley que apoya el regreso de Jensen Huang a Nvidia

Un grupo de ejecutivos de Silicon Valley prepara una ofensiva para conseguir que Jensen Huang regrese como director ejecutivo de Nvidia, apenas unos días después de su renuncia en medio de un escándalo por presuntas relaciones extramaritales, una de ellas con una mujer señalada como posible espía china.

El grupo, integrado por aliados del empresario tecnológico, busca conformar un ‘cuarto de operaciones’ (war room) para presionar al consejo de administración de la compañía y conseguir respaldo de la Casa Blanca para su eventual reincorporación.

De acuerdo con información publicada este domingo por el Financial Times (FT), Huang ha conversado con personas de su círculo cercano sobre la posibilidad de volver a dirigir la empresa, valuada en alrededor de 4 billones de dólares.

“Todo mundo que importa en tecnología fuera de los laboratorios de frontera ama a Jensen”, afirmó uno de los aliados del exdirector ejecutivo al diario británico, al explicar la estrategia para impulsar su regreso. La fuente agregó que Jensen Huang respalda los esfuerzos.

La iniciativa ocurre mientras el consejo de administración mantiene una investigación independiente sobre los hechos que provocaron la salida del cofundador de Nvidia, una de las empresas más importantes en el desarrollo de chips para inteligencia artificial.

¿Quiénes impulsan el regreso de Jensen Huang a Nvidia?

La campaña para reinstalar a Huang también consiguió respaldo público de figuras de la industria tecnológica, entre ellas Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, director de Epic Games.

Ambos apoyaron una carta abierta que exige al consejo de administración de Nvidia que lo reincorpore, bajo el lema Bring Jensen Back (Traigan de vuelta a Jensen).

El respaldo también alcanza a trabajadores de la compañía, algunos de los cuales han expresado públicamente su apoyo al empresario y firmado la petición.

Por separado, Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, ambos inversionistas de Nvidia, pidieron al consejo mantener abiertas todas las posibilidades, incluido el regreso de Huang. En una carta difundida el viernes 13 de noviembre, argumentaron que su trayectoria al frente de la empresa y la incertidumbre generada por su salida justifican considerar esa alternativa.

¿Por qué renunció Jensen Huang a Nvidia?

La salida de Huang se produjo el jueves 12 de noviembre, después de que trascendieran reportes sobre relaciones extramaritales, incluida una presunta relación con una ejecutiva de la empresa singapurense Megaspeed, identificada en las informaciones como Alice Huang, y otra con una subordinada.

El caso abrió cuestionamientos sobre los controles internos de Nvidia y sus mecanismos de cumplimiento para vender chips de inteligencia artificial a clientes asiáticos con posibles vínculos con China.

Incluso algunos aliados del empresario reconocieron que una relación con una subordinada constituye una falta que podría justificar su salida. La investigación independiente del consejo busca esclarecer los hechos y sus posibles implicaciones.

¿Quién podría sustituir a Jensen Huang en Nvidia?

El regreso del empresario enfrenta resistencia en Washington. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió que la compañía busque un director ejecutivo externo y consideró necesario un cambio profundo en su liderazgo.

En declaraciones a Fox News, Bessent también solicitó que el consejo y sus asesores externos respondan preguntas sobre la cultura de cumplimiento de Nvidia y sus controles para evitar violaciones a las restricciones de exportación.

En tanto, el consejo habría contactado a Rene Haas, director ejecutivo de Arm Holdings, como posible sucesor, según reportes del Financial Times. Sin embargo, Nvidia informó oficialmente que su directora financiera, Colette Kress, asumió como directora ejecutiva interina mientras se desarrolla la búsqueda de un reemplazo permanente.

La decisión sobre el eventual retorno de Huang corresponde al consejo de administración. El empresario no cuenta con una participación accionaria de control que le permita revertir por sí mismo una determinación de ese órgano.