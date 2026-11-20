Antes de llegar a las cocinas, la vanguardia marchaba al frente de los ejércitos. La palabra pasó después al arte y terminó por instalarse en la gastronomía, donde designa una práctica que investiga, experimenta y cuestiona las maneras conocidas de preparar y servir los alimentos. No exige ingredientes exóticos ni aparatos sofisticados; lo importante es atreverse a modificar las reglas. Ni siquiera los especialistas coinciden en una definición.

En la Francia de los años sesenta comenzó una rebelión que cambiaría la alta cocina. Paul Bocuse, los hermanos Troisgros y otros cocineros cuestionaron las salsas pesadas, las cocciones prolongadas y la rigidez de las recetas clásicas. Querían productos frescos, preparaciones más ligeras y libertad para imaginar. En 1973, los críticos Henri Gault y Christian Millau reunieron aquellas inquietudes en los diez mandamientos de la nouvelle cuisine. Uno parecía sencillo, pero encerraba una transformación: sé inventivo. El cocinero reclamaba para sí algo que pocas veces se le reconocía; la autoría.

Dos décadas después, Ferran Adrià convirtió aquella libertad en un método de investigación. En elBulli, restaurante situado en la costa catalana, su equipo comprendió que no bastaba con inventar recetas, también podían crearse técnicas y conceptos. En 1994 comenzó una etapa decisiva de esa búsqueda. Aparecieron espumas saladas, nuevas aplicaciones de la gelificación y deconstrucciones que alteraban la apariencia de platillos conocidos. La sorpresa formaba parte de la cena, pero detrás había un método: probar, equivocarse, registrar y volver a comenzar.

La experimentación pronto extendió sus preguntas más allá de los fogones. Heston Blumenthal investigó cómo los sonidos y los recuerdos modifican nuestra percepciónde los alimentos. Ya no interesaba únicamente qué ocurría con una salsa al calentarla, sino también qué sentía quien la llevaba a la boca.

En 2011, Nathan Myhrvold comparó en la revista académica Gastronomica la cocina modernista con las vanguardias artísticas: ambas cuestionaban sus propias convenciones. La novedad no estaba únicamente en el plato, sino en la mirada del comensal. Los investigadores Charles Spence y Jozef Youssef, en International Journal of Gastronomy and Food Science, sostuvieron en 2018 que la experimentación culinaria iba mucho más allá de la ciencia. Había imaginación, oficio y emociones.

Ese mismo año, Allison Carruth analizó en Food and Literature, de Cambridge University Press, cómo restaurantes como elBulli funcionaban como laboratorios donde dialogaban cocineros, científicos y diseñadores. También examinó algo menos romántico: la innovación se comunica, se vende y se convierte en prestigio.

El antropólogo Steffan Igor Ayora Díaz aportó otra perspectiva. En Diario de Campo, del INAH, abordó las diferencias entre cocina, alta cocina y gastronomía, así como las jerarquías asociadas con la modernidad. Llamar “moderna” a una práctica no la vuelve superior a otra considerada tradicional. Las palabras también establecen jerarquías.

Mucho antes de los laboratorios gastronómicos, en Mesoamérica ya se producía espuma de cacao y se transformaba el maíz mediante la nixtamalización. En los Andes, las comunidades aprendieron a conservar las papas durante años, aprovechando las heladas nocturnas y el sol del altiplano para congelarlas y deshidratarlas de manera natural. El resultado, conocido como chuño, es una de las grandes aportaciones de la tecnología alimentaria andina. Estos procedimientos no son idénticos a sus equivalentes tecnológicos contemporáneos, pero demuestran que experimentar con las transformaciones físicas y químicas de los alimentos no es ninguna novedad. La investigación culinaria llevaba siglos ocurriendo en las cocinas de las comunidades.

Conviene distinguir, además, la cocina de vanguardia de la gastronomía molecular. El físico Nicholas Kurti y el químico Hervé This desarrollaron desde 1988 esta disciplina científica para estudiar los fenómenos que ocurren al cocinar. ¿Por qué cuaja un huevo? ¿Qué evita que se corte una mayonesa? This insistió en que investigar esos procesos no equivale a utilizarlos para crear platillos. La gastronomía molecular es ciencia; la cocina molecular aplica determinadas herramientas y procedimientos. La vanguardia puede aprovechar ambas, pero no depende de ellas.

Para Adrià, crear, innovar y abrir una vanguardia tampoco significan lo mismo. Una receta puede ser nueva sin revolucionar nada. La creatividad produce ideas; la innovación consigue que encuentren una aplicación y sean reconocidas; la vanguardia abre caminos que otros podrán explorar. Una combinación inesperada de ingredientes puede resultar creativa. Una combinación inesperada de ingredientes puede resultar creativa, pero una técnica que abre nuevas posibilidades para cocinar puede llegar a transformar la gastronomía.

Una cocina de vanguardia necesita experimentar, proponer ideas originales y modificar prácticas conocidas. Puede apoyarse en la ciencia, el arte, la historia o la antropología, pero su aportación más importante acaso sea abrir posibilidades que otros cocineros decidan explorar. Un sifón —utensilio metálico que utiliza gas a presión para transformar preparaciones líquidas en espumas—, por muy sofisticado que parezca, no garantiza ninguna revolución culinaria.

Tal vez la pregunta más interesante no sea qué cocina está a la vanguardia, sino quién tiene el poder de llamarla así. Porque una transformación culinaria puede adquirir reconocimiento internacional cuando surge de un restaurante célebre, mientras que otra, desarrollada colectivamente durante generaciones, permanece bajo la etiqueta de tradición.

Y hay una paradoja deliciosa: a veces, cuando una innovación envejece bien, dejamos de reconocerla como novedad y empezamos a llamarla tradición.