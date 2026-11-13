Vivir con lo nuestro , con lo mexicano 

Hay una contradicción que me resulta difícil de entender: admiramos la extraordinaria creatividad de los artesanos mexicanos, celebramos sus obras en museos y exposiciones, reconocemos la complejidad de sus técnicas y, sin embargo, pocas veces pensamos en ellas cuando elegimos los objetos que habrán de acompañarnos en la vida cotidiana. Hemos aprendido a contemplar el arte popular, pero quizá nos hemos ido olvidando de vivir con él.

Una silla diseñada en Europa puede convertirse en un objeto de culto, una lámpara firmada por un creador reconocido adquiere el prestigio de una pieza de colección y una vajilla de porcelana importada puede ocupar un lugar privilegiado en nuestra mesa. Entretanto, una silla elaborada en un taller mexicano, una lámpara de fibras vegetales o una vajilla de barro suelen quedar clasificadas bajo una categoría distinta: la artesanía, una palabra que admiramos profundamente, aunque no siempre le concedemos el mismo reconocimiento que al diseño.

¿Por qué atribuimos modernidad a ciertos objetos y tradición a otros, incluso cuando ambos son resultado de decisiones estéticas, conocimientos técnicos y una notable capacidad creativa?

Durante el siglo XX, la industrialización modificó nuestros hábitos de consumo y puso al alcance de millones de personas objetos que antes resultaban inaccesibles. La producción en serie ofreció comodidad, variedad y precios competitivos, mientras la uniformidad comenzó a asociarse con el progreso y lo hecho a mano adquirió, en determinados ámbitos, una connotación nostálgica. Así fuimos construyendo una idea de modernidad en la que muchas expresiones de nuestra cultura material quedaron relegadas a los mercados turísticos, las vitrinas y las ocasiones especiales.

Lo paradójico es que los talleres artesanales nunca han permanecido al margen de su tiempo. En ellos se ensayan formas, se adaptan herramientas, se incorporan materiales y se encuentran soluciones que responden a nuevas necesidades. Basta observar la historia de la cerámica, los textiles o la ebanistería mexicana para comprender que ninguna tradición ha llegado intacta hasta nuestros días, pues cada generación ha incorporado conocimientos y decisiones que terminan transformando aquello que recibió como herencia.

Sin embargo, a menudo exigimos a los artesanos una fidelidad al pasado que difícilmente reclamaríamos a un diseñador contemporáneo. Celebramos la innovación en unos y desconfiamos de ella en otros, como si modificar una forma significara renunciar a su origen. Olvidamos que muchas de las expresiones que hoy consideramos tradicionales fueron alguna vez una novedad y que la creatividad de quienes las elaboran no tiene por qué detenerse donde comienza nuestra nostalgia.

Hay otra contradicción, quizá más incómoda, relacionada con el precio. Aceptamos que la firma de un diseñador, la exclusividad de una edición o el prestigio de una marca incrementen el valor de un objeto, pero frente a una pieza artesanal podemos sentirnos tentados a regatear, incluso después de admirar la destreza de quien la produjo. Pareciera que reconocemos el valor cultural de la creación artesanal sin concederle siempre una correspondencia económica.

Un oficio necesita mucho más que admiración para continuar existiendo. Requiere compradores, mercados, posibilidades de innovación y condiciones que permitan a las nuevas generaciones encontrar en esos conocimientos una forma de vida. La permanencia de las tradiciones no depende únicamente de conservar sus técnicas, sino también de que quienes las practican puedan imaginar un futuro a partir de ellas.

Me interesa, además, lo que nuestras elecciones dicen de nosotros. Una casa es una especie de autobiografía que escribimos sin palabras, mediante los muebles, las telas, los utensilios y los objetos que decidimos conservar. Algunos responden a necesidades prácticas, otros a nuestros gustos, y unos cuantos terminan adquiriendo un valor afectivo que nada tiene que ver con su precio. Hay piezas que envejecen con nosotros y cuya belleza se transforma con el uso, mientras otras desaparecen apenas cambia la moda, aunque todavía podrían acompañarnos durante muchos años.

En esa relación entre los objetos y la vida encuentro el sentido de “Vivir con lo nuestro, con lo mexicano”, una iniciativa que impulsamos desde FONART para reconsiderar el lugar de la creación artesanal en nuestros hábitos de consumo. Porque elegir una pieza mexicana no tendría que responder solamente al orgullo por nuestras tradiciones, sino también al placer de reconocer en ella un buen diseño, una solución funcional, una expresión artística o una belleza que deseamos incorporar a nuestra vida.

Del 12 al 15 de noviembre, ORIGINAL reunirá en el Complejo Cultural Los Pinos a 580 maestras y maestros artesanos de 31 entidades del país, una ocasión para acercarnos a sus propuestas y descubrir hasta qué punto la tradición y la creación contemporánea forman parte de una misma conversación.

Quizá hemos dedicado demasiado tiempo a preguntarnos cómo conservar nuestras tradiciones y muy poco a pensar cómo queremos vivir con ellas. Porque el futuro de los oficios artesanales también se decide fuera de los museos y de los discursos, en los talleres que siguen creando y en los hogares que encuentran un lugar para sus obras.

Lo mexicano no necesita permanecer detrás de una vitrina para ser admirado; también puede formar parte de la vida que construimos todos los días.