De un ‘taquero’ a una científica, ¿quiénes decidieron el caso del CEO de Nvidia, Jensen Huang?

Jense Huang conoce a muchos de los integrantes del consejo desde hace décadas. (Foto: EFE)

Los integrantes del consejo de administración de Nvidia Corp. que se reunieron para decidir el futuro de su director ejecutivo, Jensen Huang, antes de su destitución el jueves, tienen trayectorias muy diversas: desde dirigir las operaciones internacionales de Taco Bell hasta realizar investigaciones académicas relacionadas con una medusa.

Los directivos tuvieron la tarea de decidir el destino de Huang tras los reportes sobre múltiples relaciones extramaritales.

Huang, la única persona que ha dirigido Nvidia desde su fundación y quien supervisó un aumento de más de 700 mil por ciento en el precio de las acciones de la compañía, fue sustituido de manera interina por la directora financiera, Colette Kress. El consejo también nombró a su primer presidente, Harvey Jones.

¿Quiénes integran el consejo que destituyó a Jensen Huang?

Huang conoce a muchos de los integrantes del consejo desde hace décadas. Sin embargo, el grupo obtuvo una de las calificaciones más bajas en una evaluación anual que clasifica las prácticas de gobierno corporativo de las empresas del S&P 500 y Fortune 500.

El ranking, elaborado por la firma estadounidense de reclutamiento de ejecutivos James Drury Partners, ubicó al consejo en el lugar 609 de más de 650 compañías, por debajo de sus principales competidores tecnológicos.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Este es un perfil de las personas que decidieron el futuro de Nvidia:

Harvey C. Jones

Nombrado presidente del consejo de Nvidia, Jones se incorporó a la junta directiva en 1993, cuando se desempeñaba como director ejecutivo de Synopsys Inc., una empresa dedicada al desarrollo de software para el diseño de semiconductores.

Desde 2004, es socio director de Square Wave Ventures, una firma de inversión privada. Cuenta con títulos académicos de la Universidad de Georgetown y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El año pasado, Nvidia adquirió una participación de 2,000 millones de dólares en Synopsys.

Stephen C. Neal

Neal se incorporó al consejo de Nvidia en 2019 y aporta una amplia experiencia jurídica. Es presidente emérito y asesor sénior de Cooley LLP, el despacho de abogados que ha representado a Nvidia durante muchos años.

Cuenta con estudios en la Universidad de Harvard y en la Facultad de Derecho de Stanford.

Los directivos tuvieron la tarea de decidir el destino de Huang tras los reportes sobre múltiples relaciones extramaritales. (RITCHIE B. TONGO/EFE)

Tench Coxe

Coxe, multimillonario y veterano inversionista de capital de riesgo de Silicon Valley, forma parte del consejo de Nvidia desde 1993.

De 1989 a 2020 fue director general de Sutter Hill Ventures, firma de capital de riesgo con sede en Palo Alto, y uno de los primeros inversionistas de Nvidia.

Él y su esposa viven en Austin, Texas, donde se han convertido en importantes donantes políticos e inversionistas locales. En enero, Coxe donó 100 millones de dólares de su patrimonio para contribuir a la creación de un centro médico en la Universidad de Texas en Austin.

John O. Dabiri

Integrante del consejo desde 2020, Dabiri es un reconocido académico que ha recibido la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos y financiamiento de la Fundación MacArthur.

Es profesor de aeronáutica e ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California (Caltech).

Cuando estudiaba la licenciatura en la Universidad de Princeton, utilizó videos de medusas grabados en un acuario para desarrollar modelos matemáticos que describieran sus movimientos.

Down Hudson

Hudson forma parte del consejo de Nvidia desde 2013. Anteriormente, fue directora de marketing de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) y, antes de eso, directora ejecutiva de Pepsi-Cola North America.}

Melissa B. Lora

Lora es una de las integrantes más recientes del consejo, al que se incorporó en 2023. Antes de llegar a Nvidia, fue presidenta de Taco Bell International.

En el anuncio de su nombramiento, Huang destacó su “amplia experiencia en finanzas”.

Cuenta con títulos académicos de la Universidad Estatal de California en Long Beach y de la Universidad del Sur de California.

A. Brooke Seawell

Otro integrante con una larga trayectoria en el consejo, Seawell se incorporó en 1997, apenas cuatro años después de la fundación de Nvidia.

Es socio de la firma de capital de riesgo New Enterprise Associates. Anteriormente, fue directivo de NetDynamics Inc., una compañía de software para servidores de aplicaciones que fue adquirida por Sun Microsystems Inc. También trabajó en Synopsys.

Cuenta con estudios en la Universidad de Stanford.

Aarti Shah

Shah trabajó durante 27 años en el gigante farmacéutico Eli Lilly & Co., donde ocupó el cargo de vicepresidenta sénior y directora de información y transformación digital.

Cuando se incorporó al consejo de Nvidia en 2020, Huang la calificó como una “líder de clase mundial”.

Tiene un doctorado en estadística aplicada por la Universidad de California en Riverside.

Mark A. Stevens

Stevens formó parte del consejo de Nvidia de 1993 a 2006 y regresó en 2008.

Es socio director de S-Cubed Capital, una firma de inversión de una oficina familiar privada, y fue uno de los primeros inversionistas de Nvidia.

Anteriormente, fue socio director de la firma de capital de riesgo Sequoia Capital. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Negocios de Harvard.

Suzanne Nora Johnson

Nora Johnson se incorporó al consejo en julio, por lo que es su integrante más reciente.

Trabajó durante 21 años en Goldman Sachs Group Inc., donde ocupó el cargo de vicepresidenta del consejo.

“Suzanne es una líder extraordinaria cuya trayectoria abarca las finanzas, la tecnología, la atención médica y las políticas públicas”, declaró Huang cuando se anunció su nombramiento.

Cuenta con títulos académicos de la Universidad del Sur de California y de la Facultad de Derecho de Harvard.