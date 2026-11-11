¿El fin de una era en Nvidia? Junta directiva se prepara para separar a Jensen Huang

Jensen Huang, CEO de Nvidia, podría estar viviendo sus últimas horas como máximo responsable de la compañía, esto después de que la junta directiva de Nvidia se prepara para destituirlo, reportó el Wall Street Journal este 11 de noviembre.

El diario habló con fuentes cercanas al asunto, quienes dijeron que la junta directiva tiene previsto reunirse este mismo miércoles para decidir el futuro de Huang.

La decisión de apartar a Jensen Huang se daría después de que el New York Times reveló que el CEO tuvo otra relación extramarital con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia.

El nuevo affair de Jensen Huang fue descubierto gracias a un video del CEO de Nvidia con Powell en un hotel en San José California, donde se les vio muy cercanos.