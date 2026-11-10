Nvidia ya tiene a su inspector especial para investigar a Jensen Huag: ¿Quién es Joon H. Kim?

Los miembros independientes del consejo de administración de Nvidia Corp. designaron a un exfiscal federal de alto rango para que les ayudara a investigar la relación del director ejecutivo, Jensen Huang, con una presunta espía china .

Según un breve comunicado emitido por Nvidia el martes, el consejo de administración del fabricante de chips contrató a Joon H. Kim, socio del bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, para que realizara una investigación exhaustiva e independiente. Kim fue anteriormente fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York.

El consejo de administración de Nvidia anunció la investigación el domingo, indicando que estaba conformando un comité de consejeros independientes para analizar los informes que señalaban a Jensen Huang como objetivo de la inteligencia extranjera . Esta medida coincidió con la explosiva confesión del director ejecutivo de que había tenido una aventura con una mujer a la que, según informes, el gobierno estadounidense sospecha de espiar para la inteligencia china.

El asunto ha provocado una caída en picado de las acciones de Nvidia , que en su día fue la empresa más valiosa del mundo, ante la especulación de que Huang tendrá que dimitir o de que la compañía se enfrentará a un mayor escrutinio regulatorio o legislativo. También ha afectado a la Casa Blanca, ya que Huang desarrolló una estrecha relación con el presidente Donald Trump , quien invirtió personalmente en Nvidia y autorizó la venta de sus chips a entidades chinas.

Las acciones de Nvidia cayeron inicialmente el martes por la tarde tras el anuncio de la compañía de que mantendría a Kim en su equipo, pero se recuperaron parcialmente al final de la jornada bursátil. Wachtell es uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Nueva York, y Kim goza de una sólida reputación como investigador tenaz.

Michael McGovern, exfiscal federal que ahora trabaja en Ropes & Gray, calificó a Kim como una “elección fenomenal”, y señaló que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lo designó para investigar las denuncias de acoso sexual que llevaron a la renuncia del gobernador Andrew Cuomo .

“Sus conclusiones son irreprochables y están respaldadas por las pruebas”, dijo McGovern sobre Kim. “No deja piedra sin remover”.

Jensen Huang había declarado anteriormente que no había nada inapropiado en su relación con la mujer , que trabajaba para un cliente con sede en Singapur. Nvidia también afirmó no tener motivos para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional de Estados Unidos ni secretos corporativos.

Wachtell, uno de los bufetes de abogados corporativos más destacados de Nueva York, es quizás más conocido por su trabajo en fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas. Recientemente, fue el principal asesor legal de Warner Brothers Discovery Inc. en su adquisición por 111 mil millones de dólares por parte de la empresa ahora conocida como Skydance Corp. El equipo de litigios de Wachtell también ha gestionado numerosos litigios de gran repercusión, incluyendo la representación de la antigua Twitter Inc. en su demanda de 2022, en la que exigía que Elon Musk cumpliera su oferta de compra de la red social por 44 millones de dólares.

¿Por qué Nvidia eligió a Joon H. Kim?

En Kim, el consejo de administración de Nvidia ha elegido a un fiscal federal veterano que fue el principal adjunto del exfiscal federal de Manhattan, Preet Bharara. Kim formó parte del equipo de Bharara en su batalla legal por uso de información privilegiada contra la antigua SAC Capital, que se declaró culpable en 2013 y acordó pagar una multa de mil 800 millones de dólares. Anteriormente, Kim participó en una serie de procesos judiciales contra familiares del exjefe de la mafia John Gotti.

Kim asumió el cargo de fiscal federal principal de Manhattan de forma interina después de que Trump despidiera a Bharara poco después del inicio de su primer mandato. Kim dejó ese cargo en enero de 2018 y se convirtió en socio del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Junto con James, dirigió la investigación contra Cuomo en 2021, mientras trabajaba en Cleary. Su informe concluyó que Cuomo acosó sexualmente a empleadas estatales, tanto actuales como exempleadas, y que dirigió un gabinete ejecutivo “tóxico” y “emocionalmente abusivo”. Cuomo renunció poco después.

Kim se incorporó a Wachtell hace poco, procedente de Cleary. Llegó meses después de que el copresidente de Wachtell y veterano abogado litigante, William Savitt, se marchara a otro bufete, Gibson Dunn & Crutcher, junto con otros cinco socios.