¿Quién es Alice Huang, la mujer detrás de la ‘crisis’ de Nvidia que tuvo un romance con Jensen Huang?

La mayor controversia en los 30 años de historia de Nvidia tiene en el centro a Alice Huang, experiodista de televisión, que se convirtió en una figura clave de la industria de semiconductores al alquilar chips avanzados a algunas de las principales empresas de China.

Huang Le, también conocida como Alice Huang, ha sido identificada en una serie de reportes como una reclutada por China para acercarse al espía director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Entró en su círculo después de fundar Megaspeed International, el mayor comprador de chips de Nvidia en el Sudeste Asiático, una importante ruta para el tráfico de hardware avanzado de la compañía hacia China.

El director ejecutivo había dicho anteriormente que no había nada inapropiado en su relación. Pero después de intensas especulaciones, Huang admitió el domingo que había tenido una relación extramarital y dijo que la junta directiva de Nvidia estaba iniciando una investigación.

La confesión de Huang, una de las mayores celebridades de Silicon Valley durante el auge de la inteligencia artificial, sumerge a Nvidia en una crisis con posibles repercusiones para toda la industria. Tras defender durante años la venta de más procesadores de IA de Nvidia a China, el mayor mercado de chips del mundo.

La admisión de Huang plantea interrogantes sobre la mujer que impulsó a una incipiente empresa de servicios de nube hasta convertirla en uno de los principales socios de Nvidia durante el auge regional de los centros de datos.

¿Cuál es la trayectoria de Alice Huang, quien tuvo una relación con el CEO de Nvidia?

Huang Le fundó Megaspeed en 2023 tras una carrera en capital privado y televisión. La compañía surgió de 7Road Holdings, una de las mayores empresas de videojuegos de China, apenas unos meses después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impusiera amplias restricciones a los envíos de chips avanzados de IA al país.

7Road vendió primero su filial de Singapur a Huang Le, una entidad de las Islas Vírgenes Británicas que quedó bajo el control de Huang. En noviembre de 2023, esa firma vendió Megaspeed a una sociedad instrumental de Singapur.

Días después, Megaspeed fue designada socio oficial de Nvidia Cloud, un codiciado estatus que le dio acceso preferente a los chips de Nvidia.

Los registros comerciales muestran que desde entonces Megaspeed ha importado bienes por un valor superior a 1.000 veces su saldo de efectivo de 2023. Sus importaciones de productos de Nvidia han superado los US$4.600 millones.

En varias instalaciones del Sudeste Asiático, la empresa alquila chips de Nvidia al gigante tecnológico chino Alibaba Group Holding, que recientemente también ha despertado inquietudes de seguridad nacional en EU, Alibaba, que ha negado las acusaciones de Washington sobre vínculos con las fuerzas armadas chinas, declinó hacer comentarios en ese momento.

Megaspeed dijo a Bloomberg News que niega haber cometido irregularidades y que cumple con todas las normas pertinentes para sus operaciones. Agregó que le sorprendieron las acusaciones de que una ejecutiva de Megaspeed hubiera actuado como agente de inteligencia extranjera.

Nvidia dijo en un comunicado que su junta directiva está iniciando una investigación independiente “a la luz de informes recientes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”.

La compañía había señalado anteriormente que su investigación sobre Megaspeed no encontró pruebas de desvíos y conclusiones que la empresa es de propiedad y operación totalmente extranjeras, sin accionistas chinos.

The New York Times informó la semana pasada que funcionarios de Estados Unidos habían recibido información de que Huang Le trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, como parte de un esfuerzo por obtener información sobre chips estadounidenses de inteligencia artificial y posiblemente persuadir a Nvidia para que ofreciera en China sus semiconductores más avanzados. Huang Le habla bien inglés y mantiene vínculos con altos ejecutivos de la industria de chips de IA, según el periódico.