México y Singapur fortalecen vínculos y abren nueva era económica con embajada

En el marco del 50 aniversario de relaciones diplomáticas, México y Singapur oficializaron este martes el inicio de una “nueva era” de cooperación económica, impulsada por la decisión del gobierno singapurense de abrir una embajada residente en la Ciudad de México a partir del próximo año, el fortalecimiento del comercio bilateral y una apuesta conjunta por diversificar cadenas de suministro.

Durante un foro empresarial encabezado por autoridades de ambos países, el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, aseguró que el momento actual representa una oportunidad histórica para relanzar la relación.

“Estamos marcando una nueva fase en nuestra relación entre Singapur y México… una fase donde fortaleceremos nuestros vínculos en manufactura avanzada, logística, agroindustria, dispositivos médicos, transición verde y prácticamente todos los sectores”, afirmó.

Añadió que, en medio de un orden económico debilitado, “la diversificación se vuelve más importante que nunca”.

El mandatario subrayó que México y Singapur comparten una visión basada en apertura, reglas claras y vocación global. “Sabemos que nuestra prosperidad proviene de aventurarnos y conectarnos con el mundo”, dijo.

Shanmugaratnam confirmó que la nueva representación diplomática será la primera embajada residente de Singapur en el mundo hispanohablante.

“Esperamos que esta presencia provea un puente y un contacto mucho más frecuente que permita construir asociaciones”, señaló tras sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien —dijo— coincidió “en todos los temas”.

Comercio en ascenso y economías complementarias

El intercambio bilateral superó los 4,700 millones de dólares en 2024, cifra que se duplicó en una década y que hoy se sostiene principalmente en bienes de alta tecnología, incluyendo semiconductores y dispositivos electrónicos.

Sergio Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), enfatizó la solidez industrial mexicana y su valor estratégico para Singapur.

“México exportó 617 mil millones de dólares el año pasado, y 90 por ciento fueron manufacturas… eso habla de un tejido industrial muy importante que pocas veces se conoce”, apuntó.

Recordó que el comercio exterior representa 75 por ciento del PIB nacional y que el país es ya el principal socio comercial de Estados Unidos.

Contreras subrayó también la posición singular de Singapur como nodo global.

“Singapur se posiciona como líder en competitividad e innovación… es el mayor operador de puertos a nivel mundial y un hub financiero y logístico que facilita el comercio internacional”, señaló.