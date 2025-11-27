Fuera de economía remunerada, 29 millones de mujeres

El IMCO estima que si México elevara la participación económica de las mujeres de 46% al promedio de la OCDE (67%), sería necesario incorporar a 18.6 millones de mujeres al mercado laboral. [Fotografía. Especial]

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indicó que 29 millones de mujeres están fuera de la economía remunerada, siendo la calidad del empleo, la disponibilidad de servicios de cuidados, los niveles de violencia, la brecha educativa y la desigualdad de género en el trabajo no remunerado los factores que frenan su inserción y permanencia en el mundo laboral.

Lo anterior, de acuerdo con el estudio Estados con Lupa de Género 2025 elaborado por el IMCO, en el que se destaca que la Ciudad de México encabeza la medición al registrar una participación de mujeres en la economía remunerada de 68.9% por el alto nivel educativo entre mujeres, menor incidencia de embarazo adolescente y mayor equidad en las labores de cuidado.

En contraste, Oaxaca se posiciona en el último lugar, ya que presenta altas tasas de informalidad, pobreza laboral y bajos niveles de autonomía económica.

También la inseguridad es un factor que reduce las oportunidades económicas de las mujeres, pues tan sólo en Colima y el Estado de México más de un tercio dejó de usar transporte público por temor a un delito, lo que limita su movilidad y acceso al mercado laboral.

La falta de servicios de cuidados frena su permanencia, pues siguen siendo las principales cuidadoras al dedicar casi 60% más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. En México, 38% de los niños de 0 a 5 años asiste a un centro de atención. Incluso en Colima, la entidad con mayor cobertura, no se atiende a la mitad de la población infantil.

El IMCO estima que si México elevara la participación económica de las mujeres de 46% al promedio de la OCDE (67%), sería necesario incorporar a 18.6 millones de mujeres al mercado laboral, lo que podría aumentar el PIB nacional en 6.9 billones de pesos hacia 2035.

Para acelerar la participación económica de las mujeres, el IMCO propone ampliar la cobertura y calidad de servicios de educación y cuidado infantil, fortalecer las estancias infantiles y extender las jornadas escolares y permisos de paternidad ampliados.