‘Si vapeas, hay tabla’: Singapur castigará con azotes a personas que consuman y vendan cigarros electrónicos

Singapur es uno de los lugares con más políticas en contra del vape a nivel mundial.

Singapur comenzará a clasificar algunas sustancias utilizadas en los cartuchos de vapeo como drogas controladas a partir del próximo mes, allanando el camino para sanciones más severas a medida que la ciudad-estado intensifica los esfuerzos para acabar con el vapeo.

El etomidato, un agente clínico utilizado para inducir anestesia general, y los compuestos relacionados se considerarán medicamentos de clase C durante seis meses, según informaron el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior en una sesión informativa el jueves. El gobierno prevé aprobar la nueva legislación a principios de 2026.

Singapur prohibió la compra, posesión y uso de vapeadores en 2018, convirtiéndose en un precursor mundial en la lucha contra la cultura del humo sintético. El cambio hacia tratar el vapeo como un problema de drogas, en lugar de solo fumar, marca un cambio importante en la perspectiva del país, donde los delitos de drogas de clase A conllevan la pena de muerte como castigo máximo.

Quienes sean sorprendidos usando vapeadores enfrentarán multas de hasta 2 mil dólares de Singapur (mil 555 dólares estadounidenses), mientras que los distribuidores de vapeadores de etomidato podrán ser castigados con un máximo de 20 años de prisión y ‘azotes’ con varas de caña por vapeo, según informaron los ministerios. Hasta ahora, quienes sean sorprendidos vapeando en la ciudad recibirán una multa de 500 dólares locales. La ciudad-estado también castiga con vapeo a los hombres condenados por vandalismo, secuestro y violación.

Los extranjeros con pases de corto plazo que violen repetidamente la normativa no podrán volver a ingresar a Singapur al salir, mientras que los titulares de pases de largo plazo serán deportados y se les prohibirá regresar en la tercera instancia de infracción, según los dos ministerios.

A pesar de la prohibición, el vapeo, así como en México, sigue siendo común en Singapur. Los llamados Kpods, que contienen líquido de vapeo mezclado con etomidato, son especialmente populares entre los jóvenes. Los vendedores los promocionan como indetectables en las pruebas de orina. El uso indebido de etomidato conlleva el riesgo de alucinaciones e insuficiencia orgánica permanente.

“El panorama del consumo de sustancias nocivas ha cambiado”, declaró el ministro de Salud, Ong Ye Kung. “Los vapeadores se han convertido en una puerta de entrada para el abuso de sustancias muy graves”.

Las autoridades han intensificado la aplicación de la ley en los últimos meses. La policía realizó redadas en locales nocturnos y agentes del gobierno vestidos de civil arrestaron a usuarios de vapeo en distritos comerciales y lugares turísticos. El gobierno también anima activamente a la ciudadanía a denunciar los delitos relacionados con el vapeo. Más de 6 mil 800 personas fueron detenidas y multadas por posesión o uso de vapeadores en el primer semestre de este año, según informó Channel NewsAsia .

El primer ministro Lawrence Wong abordó el tema en su discurso del Día Nacional a principios de este mes.

“Hasta ahora hemos tratado el vapeo como si fuera tabaco; como mucho, imponemos una multa. Pero eso ya no es suficiente”, dijo Wong.