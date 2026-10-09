Netflix pierde el 42% de su valor... y despedirá al 5% de empleados tras fallida fusión con Warner Bros

Netflix, compañía de streaming, planea recortar alrededor del 5 por ciento de su plantilla a partir de la próxima semana, según informó el boletín Puck.

La empresa contaba con 16 mil empleados a tiempo completo a finales del año pasado, de los cuales el 68 por ciento estaba en Estados Unidos, según un documento presentado ante los reguladores.

Un portavoz del servicio de streaming de video declinó hacer comentarios por el momento.

¿Por qué las acciones de Netflix cayeron?

Las acciones de Netflix han perdido alrededor del 42 por ciento de su valor desde que la empresa inició el año pasado su intento de adquirir Warner Bros. Los inversionistas interpretaron la oferta por el gigante rival del entretenimiento como una señal de debilidad, dado que Netflix no suele realizar grandes adquisiciones.

Warner Bros fue adquirida esta semana por la empresa recientemente rebautizada como Skydance. Los inversores también se han centrado en las dificultades de Netflix para retener a sus espectadores.

Su índice de participación creció solo un 2 por ciento en el último periodo, mientras que el número de premios Emmy obtenidos por la empresa cayó a su nivel más bajo de los últimos diez años.

Netflix tomó varias medidas para aumentar sus ingresos en los últimos años, entre ellas el lanzamiento de un plan con publicidad, la intensificación de las contra el uso compartido de cuentas y el aumento de precios. Sin embargo, más recientemente, las ventas se han desacelerado.

El codirector ejecutivo Ted Sarandos reconoció la semana pasada, durante la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles, que la compañía no está creciendo tan rápido como le gustaría.

La compañía de streaming ha estado incorporando más eventos en vivo, podcasts y videojuegos. También agregó programación de la cadena de televisión francesa TF1 y presentará sus resultados financieros el 20 de octubre.