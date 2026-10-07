Paramount cierra la compra de Warner Bros por 110 mil millones de dólares: Se llamará Skydance

Paramount Skydance cerró la compra de Warner Bros Discovery por 110 mil millones de dólares, culminando una de las mayores fusiones de medios de la historia tras una dura batalla con Netflix y varias demandas antimonopolio.

La nueva compañía, llamada Skydance, combina dos de los cinco mayores estudios de Hollywood y reúne grandes franquicias como Harry Potter y Mission: Impossible. También controlará decenas de canales de tele y los servicios de streaming : Paramount+ y HBO Max.

David Ellison, quien apenas en agosto del año pasado completó la fusión de su productora Skydance Media con Paramount, ha consolidado su poder en la industria y se ha convertido en uno de los principales magnates de Hollywood. Incorporó a Ynon Kreiz, de Mattel, como codirector ejecutivo de Skydance. Kreiz estará a cargo de las operaciones diarias, mientras Ellison se concentrará en la estrategia creativa y las relaciones con el talento.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria”, dijo Ellison.

Paramount se enfrenta a despidos masivos

Tras concretar dos megafusiones de compañías centenarias de Hollywood en poco más de un año, Ellison enfrenta ahora el desafío de eliminar negocios y puestos de trabajo redundantes sin aumentar el rechazo en una industria que atraviesa una desaceleración y se opuso desde el principio a la consolidación. Skydance también deberá gestionar una deuda de casi 80 mil millones de dólares y cumplir un estricto calendario de estrenos en cines acordado para resolver las demandas.

El camino para cerrar la fusión fue accidentado, pero Ellison estaba decidido a lograrlo y consideraba que era esencial para competir con empresas como Netflix, Walt Disney , Amazon.com y Apple .

Paramount acordó adquirir Warner Bros. en febrero tras una guerra de ofertas de varios meses contra Netflix, que previamente se había comprometido a comprar los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros, pero no sus canales de cable. Ellison se aseguró el acuerdo al mejorar la oferta e incorporar a su padre, Larry Ellison , para que garantizara personalmente el financiamiento. Paramount pagó a Netflix una indemnización de 2 mil 800 millones dólares por la ruptura del acuerdo en nombre de Warner Bros. y sostuvo que podría cerrar rápidamente su propia operación, comprometiéndose a pagar 7 millones de dólares diarios a los accionistas de Warner Bros. si no se concretaba antes del 30 de septiembre.

Promesa de sinergias en Paramount

Aunque Paramount obtuvo rápidamente la aprobación antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones clave, el cierre se retrasó por dos demandas presentadas por 12 estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, preocupados por la posibilidad de precios más altos para los consumidores y menos empleos. Miles de actores, directores, guionistas y productores firmaron una carta en protesta por el acuerdo.

Gran parte del temor proviene de la promesa de Paramount de obtener más de 6 mil millones de dólares en sinergias anuales dentro de los tres años posteriores al cierre de la fusión. Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de RedBird Capital Partners, inversionista de Paramount, dijo que existen otras formas de reducir costos y operar de manera más eficiente que simplemente recortar personal. Una compañía no gastaría miles de millones de dólares al año haciendo películas “para luego decidir que toda la premisa de su plan de negocios es despedir a todo el mundo en Hollywood”, dijo Cardinale la semana pasada en la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles. “Es justamente lo contrario”.

Sin embargo, la carga de deuda de Skydance seguirá pesando sobre la compañía. Sus gastos por intereses son ahora mucho mayores de lo que habrían sido si hubiera emitido deuda apenas unos meses antes, ya que las preocupaciones por la inflación han elevado los costos de endeudamiento a nivel mundial. Paramount vendió 52 mil millones de dólares en préstamos y bonos en apenas una semana, un plazo ajustado para cualquier operación de deuda y especialmente para uno de los mayores financiamientos de los últimos tiempos.

Como parte de un acuerdo negociado con los estados, cuyo caso fue encabezado por el fiscal general de California, Rob Bonta, Paramount se comprometió a estrenar al menos 30 películas al año en cines y mantenerlas exclusivamente en salas durante 45 días antes de ponerlas a disposición para su consumo en el hogar.

Compra de Warner separaría a CBS y CNN

La compañía también acordó crear un consejo de independencia editorial para sus organizaciones de noticias, CBS y CNN, con el objetivo de responder a las preocupaciones de que la cercanía de la familia Ellison con el presidente Donald Trump pudiera llevarla a intentar influir en la cobertura.

Hasta ahora, Ellison ha acordado mantener separadas a CBS y CNN y bajo liderazgos diferentes. Al anunciar un nuevo equipo ejecutivo, dijo que el director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, permanecería en su cargo y que Bari Weiss conservaría su título de editora en jefe de CBS News.

En el área cinematográfica, Dana Goldberg (Skydance) y Josh Greenstein (ex-Sony) codirigirán Skydance Motion Picture Group, mientras que James Gunn y Peter Safran continuarán al frente de DC Studios.

En la división de televisión y plataformas, Casey Bloys asumirá la supervisión del contenido de HBO Max y Paramount+, apoyado por JB Perrette como copresidente y director de negocios de Skydance TV y Streaming.

Por su parte, George Cheeks liderará la nueva división de televisión que integrará estudios, deportes y canales de cable de Paramount y Warner Bros. Asimismo, la incorporación de Ynon Kreiz aportará su experiencia corporativa tras su gestión en Mattel, en contraste con la salida de David Zaslav (CEO de Warner Bros. Discovery), quien dejará la compañía con un paquete de salida estimado en más de 667 millones de dólares entre indemnizaciones y liquidación de acciones.