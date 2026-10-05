Registro obligatorio de celulares: CRT suspende 2.2 millones de líneas con terminación ‘3′

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) desactivó temporalmente 2 millones 248 mil 143 líneas de telefonía móvil con terminación “3” por no completar el proceso de vinculación establecido en el Registro Obligatorio de Líneas Móviles.

De acuerdo con el organismo encabezado por Norma Solano, al 4 de octubre de 2026, sólo se tenía un avance de 87.3 por ciento de un universo estimado de 11.2 millones de números para este bloque.

“La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informa que, con corte al domingo 4 de octubre, se han vinculado 9 millones 851 mil 807 líneas con terminación 3. Esto representa el 87.3 por ciento de las 11.2 millones de líneas estimadas para este dígito”, detalló el organismo regulador de las telecomunicaciones.

Según señaló la Comisión, del total de líneas suspendidas, ya fueron reactivadas 1 millón 213 mil 717, esto luego de realizar su proceso de vinculación.

“Se prevé que en los próximos días se complete la reactivación de alrededor de 1.4 millones de líneas adicionales correspondientes a esta terminación, y que haya una depuración de alrededor de 2.5 millones de líneas en desuso de este bloque”, agregó el organismo encabezado por la comisionada presidenta Norma Solano.

Asimismo, la CRT detalló que con el vencimiento del plazo para las líneas con terminación “3”, el proceso ha avanzado hasta alcanzar un total de 76.5 por ciento de los primeros cuatro dígitos con los que inició el proceso de vinculación.

“La CRT agradece el compromiso de las personas usuarias para avanzar en el proceso de vinculación que ha permitido alcanzar, al 4 de octubre, en total 91 millones 850 mil 448 líneas vinculadas, que representan el 76.5 por ciento del total de líneas que se espera que se vinculen en el país, considerando una depuración de alrededor de 25 millones de líneas”, agregó la CRT.

Finalmente, la Comisión recordó que el calendario continúa avanzando, de tal manera que los números con terminación 4 deberán realizar su registro antes del 15 de octubre; 5 (31 de octubre); 6 (15 de noviembre); 7 (30 de noviembre); 8 (15 de diciembre) y 9 (31 de diciembre).