Venta de autos en México toca récord de 1 millón 144 mil unidades a septiembre

Entre enero y septiembre de este año, México comercializó un récord histórico de un millón 144 mil 2 vehículos ligeros , cifra que superó en 5 por ciento la registrada durante los primeros nueve meses del año pasado, con lo que superó en 1.9 por ciento el máximo previo reportado para un mismo periodo en el 2016.

“En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por Inegi. El nivel de comercialización de enero-septiembre 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2016 (récord anterior), colocándose un 1.9 por ciento por arriba del 1 millón 122 mil 142 unidades comercializadas entonces”, detalló Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En términos absolutos, el mercado automotor colocó 54 mil 851 unidades más durante los primeros nueve meses de este año frente al mismo periodo del año anterior, cuando se vendieron 1 millón 89 mil 151 vehículos.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en septiembre fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 118 mil 665 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 8.2 por ciento con respecto al dato observado de 129 mil 288 unidades”, abundó Rosales Zárate.

En septiembre, la venta de vehículos ligeros en México creció 8 por ciento anual, al comercializar 129 mil 288 unidades en el noveno mes, según los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) detalló que este resultado representó la colocación de 9 mil 522 vehículos adicionales respecto a las 119 mil 766 unidades vendidas en septiembre de 2025.

“En el mes de septiembre de 2026 se comercializaron 129 mil 288 vehículos ligeros, cifra 8 por ciento superior a septiembre de 2025 (…) en cuanto al desempeño contra mes inmediato anterior, se registra una disminución en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 73 unidades, es decir, un descenso de 0.1 por ciento con respecto al dato de agosto 2026”, detalló Guillermo Rosales

A pesar de la caída respecto al mes anterior, los resultados de septiembre muestran que el mercado de la venta de autos mantuvo una trayectoria positiva en el acumulado del año.

(El Financiero)

Nissan, GM y Volkswagen mantienen liderazgo

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nissan , General Motors (GM) y Volkswagen (VW) encabezaron las marcas con mayor volumen de ventas en el mercado mexicano durante septiembre, aunque con diferencias marcadas en sus tasas de crecimiento.

Nissan registró un incremento anual del 15.7 por ciento en sus ventas durante el mes, mientras que General Motors avanzó un 9 por ciento. En contraste, Volkswagen reportó una disminución del 1.6 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Entre el resto de las firmas asiáticas y occidentales, la japonesa Toyota aumentó un 3.2 por ciento sus ventas y Mazda avanzó un 15 por ciento. Por el contrario, KIA y Honda registraron retrocesos del 5.7 y 9 por ciento, respectivamente, mientras que Hyundai presentó un crecimiento del 3.3 por ciento. Stellantis destacó entre los principales grupos automotrices al registrar un repunte del 43 por ciento en sus entregas mensuales, una de las mayores tasas de expansión en el país.

En el segmento de vehículos de origen chino se observaron dinámicas dispares. Por un lado, Changan disminuyó sus ventas un 14 por ciento y Great Wall registró una caída del 7.8 por ciento.

En contraste, Geely disparó sus comercializaciones un 91 por ciento y Jetour Soueast avanzó un 84.6 por ciento en el mes. Asimismo, JAC creció un 6.5 por ciento, MG Motor subió un 6.2 por ciento y Zeekr Lynk&Co —que no registraba operaciones en septiembre de 2025— colocó 334 unidades en el mercado nacional.

Este comportamiento comercial se registra en un entorno de moderación en los precios de los automóviles frente a la inflación general. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), al cierre de la primera quincena de septiembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un avance anual del 3.42 por ciento, mientras que el índice específico para la compra de vehículos presentó un decremento anual del 0.35 por ciento.