Autoridades mexicanas habrían detenido a Fausto Isidro 'N', alias 'Chapo Isidro', tras un fuerte operativo de seguridad en Guasave, Sinaloa.

Sinaloa vivió otra noche de violencia este viernes 20 de noviembre. Esta vez, la balacera y los narcobloqueos en Guasave se extendieron a los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, zona de operación de Fausto Isidro Meza, ‘El Chapo Isidro’.

En Guasave, autoridades federales y estatales montaron un fuerte operativo de seguridad, luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron atacados a balazos por un grupo de hombres armados.

De manera extraoficial, se informó sobre la detención de ‘El Chapo Isidro’; sin embargo, las autoridades federales no han confirmado la captura hasta las 2:00 horas de este sábado 21 de noviembre.

El Financiero comparte su cobertura EN VIVO de la violencia en Sinaloa. Aquí te damos a conocer la versión oficial de las autoridades y los eventos más relevantes minuto a minuto.

¿Qué provocó los narcobloqueos y la balacera en Guasave, Sinaloa?

Alrededor de las 21:00 horas del viernes, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la balacera en Guasave inició luego de que personal federal fue atacado a balazos.

Por esa razón, se puso en marcha un operativo del Grupo Interinstitucional y se pidió a la población mantenerse en resguardo.

Mientras las autoridades daban cuenta de los hechos de la ola de violencia en Sinaloa, usuarios de redes sociales publicaron videos que mostraban a helicópteros de de la Armada de México que disparaban desde el aire contra objetivos presuntamente delincuenciales.

Las imágenes difundidas también mostraron quema de vehículos y negocios como tiendas y gasolineras incendiados.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, las balaceras se registraron en las inmediaciones del malecón y la zona conocida como Guasavito, en la ribera del rio Sinaloa en el sector conocido como Rio Petatlán, además de rancherías y comunidades rurales.

También se realizaron narcobloqueos en la Carretera Internacional México 15, en el tramo entre Guasave y Los Mochis.

La balacera en Guasave obligó a suspender el juego entre Venados de Mazatlán y Algodoneros, de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

¿Qué dijo la gobernadora de Sinaloa de la balacera en Guasave?

Graciela Domínguez Nava, la gobernadora de Sinaloa que tomó protesta luego de que Rubén Rocha Moya solicitó una segunda licencia al cargo, informó de la violencia a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Domínguez Nava reiteró el llamado a la población a mantenerse en resguardo.

“Desde el Gobierno del Estado estamos en seguimiento al operativo que realizan las fuerzas federales en el centro - norte del estado. La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha informado de manera permanente sobre la situación. Cualquier información relacionada con hechos emergentes será comunicada oportunamente. Reiteramos el llamado a la población a mantenerse resguardada e informada por los canales oficiales”, dijo.

Minutos antes, a las 23:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa actualizó la información sobre la balacera en Guasave y señaló que el despliegue de fuerzas federales continuaba

“De igual forma, se solicita evitar la carretera ‘La Costera’ desde Culiacán hacia el norte, así como de la ciudad de Los Mochis al sur del estado, debido a que se tiene el registro de bloques de las vías de comunicación. También evitar circular sobre la carretera la libre, ya que se tienen múltiples bloqueos en ambos sentidos”, informó la dependencia.

¿Quién es Fausto Isidro Meza, alias ‘El Chapo Isidro’?

Horas después del inicio de los narcobloqueos en Guasave y municipios de Sinaloa trascendió la supuesta detención de Fausto Isidro Meza, la cual no ha sido confirmada por autoridades estales o federales.

Nacido en Guasave, al norte de Sinaloa, Fausto Isidro Meza Flores, es uno de los líderes del tráfico de drogas desde México a Estados Unidos, por lo que aparece en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

Fausto Isidro Meza, 'El Chapo Isidro', aparece en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. (FBI)

Autoridades de Estados Unidos acusan al ‘Chapo Isidro’ de los delitos de conspirar para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, según los registros del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según autoridades de EU y mexicanas, ‘El Chapo Isidro’ es líder del Cartel de Guasave, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Meza Flores comenzó su carrera criminal bajo las órdenes de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, muerto —según la versión oficial— en 1997 durante una cirugía plástica. Tras el deceso, Fausto Isidro Meza Flores se alió con los Beltrán Leyva.

Con información de Carlos Velázquez Martínez.