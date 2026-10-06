Paramount cierra compra de Warner Bros por 110 mil mdd: Nuevo ‘gigante’ de Hollywood se llamará Skydance

Paramount Skydance cerró este martes 6 de octubre la compra de Warner Bros, una operación valorada en unos 110 mil millones de dólares, culminando una de las mayores fusiones de medios de la historia tras una dura batalla con Netflix y varias demandas antimonopolio.

La nueva compañía, que se llamará Skydance, combina dos de los cinco mayores estudios de Hollywood y reúne grandes franquicias como Harry Potter y Misión: Imposible. También controlará decenas de canales de televisión, desde CBS hasta TNT, y dos grandes servicios de streaming: Paramount+ y HBO Max.

David Ellison, quien apenas en agosto de 2025 incorporó la fusión de su productora Skydance Media con Paramount, ha seguido consolidando su poder en la industria y se ha convertido en uno de los principales magnates de Hollywood.

Incorpora a Ynon Kreiz, de Mattel, como codirector ejecutivo de Skydance. Kreiz estará a cargo de las operaciones diarias, mientras Ellison se concentrará en la estrategia creativa y las relaciones con el talento.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria”, dijo Ellison en un comunicado.

Tras concretar dos megafusiones de compañías centenarias de Hollywood en poco más de un año, Ellison enfrenta ahora el desafío de integrar el nuevo gigante.

Tendrá que eliminar negocios y puestos de trabajo sin aumentar el rechazo en una industria que atraviesa una desaceleración y se opuso desde el principio a la consolidación. Skydance también deberá gestionar una deuda de casi 80 mil millones y cumplir un estricto calendario de estrenos en cines acordado para resolver las demandas.

El camino para cerrar la fusión fue accidental y por momentos parecía que la operación podía descarrilar. Pero Ellison estaba decidido a lograrlo y consideró que el acuerdo era esencial para competir con empresas como Netflix, Walt Disney, Amazon y Apple.

“Parten desde una posición excelente”, dijo Michael J. Wolf, director ejecutivo de Activate Strategy, en una entrevista el lunes con Bloomberg TV. “La lógica tiene sentido. La escala los coloca en la posición adecuada. Ahora tienen que demostrar que pueden aprovecharla”.

Paramount acordó adquirir Warner Bros en febrero tras una guerra de ofertas de varios meses contra Netflix, que previamente se había comprometido a comprar los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros, pero no sus canales de cable.

Ellison aseguró el acuerdo al mejorar la oferta e incorpora a su padre, Larry Ellison, para que garantizara personalmente el financiamiento. Paramount pagó a Netflix una indemnización de 2.800 millones por la ruptura del acuerdo en nombre de Warner Bros y sostuvo que podría cerrar rápidamente su propia operación, comprometiéndose a pagar 7 millones diarios a los accionistas de Warner Bros si no se concretaba antes del 30 de septiembre.

Fusión de Paramount con Warner Bros provocará precios más altos y menos empleos

Aunque Paramount logró obtener rápidamente la aprobación antimonopolio del Departamento de Justicia de EU, la Unión Europea y otras jurisdicciones clave, el cierre se retrasó por dos demandas presentadas por 12 estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, preocupados por la posibilidad de precios más altos para los consumidores y menos empleos. Miles de actores, directores, guionistas y productores firmaron una carta en protesta por el acuerdo.

Gran parte del temor proviene de la promesa de Paramount de obtener más de 6 mil millones en sinergias anuales dentro de los tres años posteriores al cierre de la fusión. Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de RedBird Capital Partners, inversionista de Paramount, dijo que existen otras formas de reducir costos y operar de manera más eficiente que simplemente recortar personal.

Una compañía no gastaría millas de millones de dólares al año haciendo películas “para luego decidir que toda la premisa de su plan de negocios es despedir a todo el mundo en Hollywood”, dijo Cardinale en la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles. “Es justamente lo contrario”.

Sin embargo, la carga de deuda de Skydance seguirá pesando sobre la compañía. Sus gastos por intereses son ahora mucho mayores de lo que habrían sido si hubieran emitido deuda apenas unos meses antes, ya que las preocupaciones por la inflación han elevado los costos de endeudamiento a nivel mundial.

Paramount vendió 52 mil millones en préstamos y bonos en apenas una semana, un plazo ajustado para cualquier operación de deuda y especialmente para uno de los mayores financiamientos de los últimos tiempos.

Como parte de un acuerdo negociado con los estados, cuyo caso fue encabezado por el fiscal general de California, Rob Bonta, Paramount se comprometió a estrenar al menos 30 películas al año en cines y mantenerlas exclusivamente en salas durante 45 días antes de ponerlas a disposición para su consumo en el hogar.

La compañía también acordó crear un consejo de independencia editorial para sus organizaciones de noticias, CBS y CNN, con el objetivo de responder a las preocupaciones de que la cercanía de la familia Ellison con el presidente Donald Trump pudiera llevarla a intentar influir en la cobertura.