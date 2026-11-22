Vikings y 49ers chocan en un duelo especial desde Ciudad de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, NFL).

¡Regresa la NFL a México para presentar uno de los juegos más atractivos de la Semana 11! San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se ven las caras en el emparrillado desde el Estadio Banorte de la capital.

El partido también representa una oportunidad para que la afición se reencuentre con la NFL, que desde 2022 —precisamente en una visita de los 49ers— no celebraba un encuentro oficial en territorio mexicano por las remodelaciones al ‘Coloso de Santa Úrsula’.

El Estadio Banorte es la sede del NFL Mexico City Game 2026. / LUCÍA FLORES (Lucía Flores)

49ers vs Vikings en el Estadio Banorte: Fecha, horario y canal para ver EN VIVO desde México

El encuentro entre San Francisco y Minnesota corresponde a la Semana 11 de la temporada regular 2026. El Estadio Banorte recibe su sexto encuentro de NFL, que tiene a los 49ers como equipo local, este domingo 22 de noviembre a partir de las 19:20 del tiempo del centro del país:

Partido: San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Domingo 22 de noviembre de 2026 Hora: 19:20 horas (tiempo del centro de México)

19:20 horas (tiempo del centro de México) Instancia: Semana 11 de la NFL

Semana 11 de la NFL Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Estadio Banorte, Ciudad de México Dónde ver: Canal 5, ESPN y Disney+

Brock Purdy, quarterback de San Francisco, se dijo impresionado con el ambiente que encontró durante su primera visita a México, cuando todavía era suplente de Jimmy Garoppolo. Ahora regresa como titular y espera que las tribunas estén pintadas de rojo y dorado.

El pasador también adelantó que sus compañeros preparan una celebración especial de touchdown para los aficionados mexicanos.

El Estadio Banorte, listo para recibir a los 49ers de San Francisco como locales. / LUCÍA FLORES (Lucía Flores)

¿Cómo llegan los 49ers y Vikings al juego de la NFL?

San Francisco presenta marca de 8-1 y llega después de vencer 46-40 a los Dallas Cowboys. En ese encuentro consiguió 584 yardas totales, su registro más alto en un partido durante los últimos 14 años, además de seis series ofensivas de anotación superiores a las 65 yardas.

Christian McCaffrey atraviesa un momento destacado. En la Semana 10 se convirtió en el primer corredor en la historia de la NFL con múltiples recepciones de touchdown de al menos 65 yardas en un mismo partido. Acumula 13 anotaciones desde la línea de golpeo: 10 por tierra y tres por recepción.

La altitud de la capital mexicana también forma parte de la preparación. San Francisco entrenó durante la semana en Colorado Springs, en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea, para acostumbrarse a condiciones de mayor elevación. El entrenador Kyle Shanahan explicó que esta estrategia puede representar una pequeña ventaja física.

Minnesota, en cambio, mantuvo sus entrenamientos en Eagan, aunque instaló una cámara de altitud para ayudar a sus jugadores a aclimatarse.

Los Vikings tiene récord de 7-2 y una de sus principales fortalezas está en la defensiva: lideran la liga con 37 capturas de quarterback antes de la Semana 11 y vienen de vencer 30-10 a Green Bay, partido en el que consiguieron ocho capturas y provocaron cuatro pérdidas de balón.

La defensa de Brian Flores tiene una prueba exigente ante una ofensiva de San Francisco que promedia 31.2 puntos por encuentro.

Los Vikings también contemplan rotaciones en su defensiva para administrar el desgaste físico durante el encuentro. Brian Flores reconoció que la menor disponibilidad de oxígeno representa un desafío para sus jugadores.