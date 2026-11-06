IA facilita ciberataques: Robo y filtración de datos de empresas mexicanas se disparan en 2026

En las últimas semanas, corporativos como Aeroméxico y Grupo Xcaret, así como numerosos bancos, tiendas departamentales y supermercados, han sido víctimas del robo de datos dejando expuesta la información de contacto de sus clientes. Esta vulnerabilidad es aprovechada para la suplantación de identidad o el fraude, un fenómeno que amenaza con dispararse debido al uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) por parte de los delincuentes.

Kaspersky reveló que grupos de ciberdelincuentes implementan herramientas para comprometer cuentas administrativas y robar información sensible de instituciones educativas en América Latina y África en un lapso menor a una hora.

“La IA cambia drásticamente la velocidad con la que operan los ciberdelincuentes, permitiéndoles tomar decisiones y adaptar sus ataques dentro de las redes en tiempo real. Sin embargo, aunque la IA transforma la rapidez y la manera en que se coordinan las intrusiones, los ataques siguen basándose en técnicas conocidas, como el robo de contraseñas, la exploración de sistemas y la extracción de datos”, reveló en un reporte Claudio Martinelli, director general para las Américas en Kaspersky.

¿Cuántas filtraciones se documentan en México?

En México, la firma de ciberseguridad IQSEC documentó 116 víctimas y 101 filtraciones durante siete semanas de monitoreo en el primer semestre de 2026, detectando actividad en 26 entidades y 11 sectores económicos.

“Es mucho más probable que una persona con conocimientos tecnológicos utilice la IA con fines maliciosos, que la propia IA actúe por sí sola para causar daño. Por eso estamos viendo un crecimiento masivo en el número de ciberataques contra empresas en el país”, alertó Guillermo Garza, CEO de Ozaru y Púrpura AI, firma especializada en inteligencia artificial aplicada al entorno laboral.

En una muestra de 13 mil archivos se identificaron referencias a firmas como Amazon, American Express, Afirme, Banamex, Banco del Bajío, BBVA, Banorte, Banregio, HSBC, Inbursa, INVEX y Liverpool. En este análisis también aparecieron Sam’s Club, Santander, Scotiabank, Sears, Suburbia, Banco Walmart, Credomatic, IXE, Sanborns, C&A y Soriana, aunque la presencia de estos registros no confirma obligatoriamente que cada corporación haya sufrido una intrusión directa.

Recientemente, Grupo Xcaret informó que una falla en su sistema permitió la extracción de información de aproximadamente 8 mil 300 clientes, mientras que Aeroméxico reconoció que datos de sus usuarios fueron sustraídos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también investigó la presunta venta de 12.9 millones de registros personales atribuidos a centros de contacto.

“Alguien con algo de conocimiento técnico y muy malas intenciones puede irse a hackear bancos, instituciones de salud o cualquier empresa que tenga datos personales o sensibles de clientes o proveedores”, advirtió Garza.

Evolución peligrosa de la IA

El directivo enfatizó que el riesgo reside en la rápida evolución de la tecnología en manos equivocadas.

“Los modelos de IA más avanzados ya están superando las barreras de seguridad diseñadas para probarlos en entornos controlados (...)Los ciberdelincuentes están aprovechando esto y están atacando a las empresas”.

Fidel Delgado, coordinador de Ciberseguridad, Análisis de Datos y Forense en Salles Sainz Grant Thornton, coincidió en que la IA facilita actividades de suplantación cuyo producto final termina en mercados ilegales.

Ciberataques.

“La IA obviamente se convirtió en una herramienta para todos nosotros, pero también para los ciberdelincuentes (…) las empresas deben fortalecer sus filtros de seguridad, particularmente cuando delegan el manejo de datos de clientes a proveedores externos”, explicó.

Delgado señaló que la raíz del conflicto radica en la falta de presupuesto preventivo, ya que muchas compañías mantienen herramientas de protección insuficientes.

“La ciberseguridad la ven como un gasto, no como una inversión (…) algunas empresas incluso utilizan versiones gratuitas de antivirus, pese a que estas no ofrecen protección suficiente frente a amenazas como el ransomware o el phishing”, lamentó.

Para mitigar los riesgos, el especialista recomendó reforzar la vigilancia de los sistemas, contar con planes de respuesta ante incidentes y establecer mecanismos para mantener la operación incluso si los servidores resultan comprometidos.

“El desafío ante el avance de la IA operada por cibercriminales consiste en cerrar la brecha entre el avance de los modelos de IA y la capacidad de las empresas para protegerse. Las tecnologías de contención no van a la misma velocidad que los modelos más avanzados”, concluyó.