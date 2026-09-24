Investigan venta de bases de datos de call centers: Vulneran 12.9 millones de registros de 23 empresas

Al menos 23 empresas están relacionadas con una centa ilegal de datos personales que pertenecían a call centers.

¿Te llaman por teléfono y no sabes de dónde sacaron tu información? Autoridades investigan la venta de registros relacionados con call centers en México de más de 20 empresas, debido a una posible filtración.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, habría una presunta venta de más de 12.9 millones de registros con datos personales en posesión de diversas empresas de call center.

La autoridad llegó a esta información luego de monitorear una publicación en Telegram difundida el 22 de septiembre pasado en la que un usuario ponía a la venta bases de datos atribuibles a call centers.

¿Qué información tenían los registros filtrados de call centers?

La Secretaría Anticorrupción declaró que los datos personales vulnerados en venta eran nombres completos, medios de contacto como correos electrónicos, teléfonos y celulares. Además, fechas de nacimiento, RFC, domicilios, datos bancarios, entre otros.

No revelaron si actuarán contra la persona que ponía en venta dicha información ni el grupo de Telegram en el que se ofrecían los datos.

¿Qué empresas están relacionadas con la venta de datos personales de call centers?

En el informe, las autoridades explicaron que obtuvieron una muestra de 13 mil registros relacionados con 13 bases de datos a nombre de distintas personas morales.

Algunas de las empresas que encontraron fueron: Amazon, American Express, Afirme, Banamex, Banco del Bajío, BBVA, Banorte, Banregio, HSBC, Inbursa, INVEX, Liverpool, Sam’s Club, Santander, Scotiabank, Sears, Suburbia, Banco Walmart, Credomatic, Ixe, Sanborns, C&A y Soriana.

Las investigaciones relacionadas con la venta de la información personal comenzarán de oficio para determinar la presunta responsabilidad de las bases comprometidas.

Las personas responsables habrían incumplido la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Con ello, la institución reiteró su compromiso con la protección efectiva de los datos personales de las personas y la defensa de los derechos de quienes confían la información a terceros. Se desconoce el nivel de riesgo tras la filtración de estos datos, y las intenciones de las personas que ponían a la venta la información.